Ydp Genel Başkanı Arıklı Hükümet Ortaklarını Maraş Konusunda Eleştirdi

Lefkoşa, 29 Eylül 2020 (.): Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, hükümet ortaklarını, Kapalı Maraş bölgesini açma konusunda yalan söylemekle suçladı.
YDP Genel Başkanı Arıklı, Kapalı Maraş konusunda yaptığı yazılı açıklamada, Hükümet ortaklarının Maraş’ı açma konusunu seçim malzemesi olarak kullandığını savundu.
Maronit’lerin Kuzey’deki köylerine dönmeleri konusunda da alınmış bir karar bulunduğunu anımsatan Arıklı, “Maronit açılımını bile gerçekleştirememişken ve bu konuda bir adım dahi atılamamışken, şimdi hangi yüzle Maraş’ı açmaktan bahsediyorlar anlamak mümkün değil. Hükümet ortaklarını halka yalan söylemekten vaz geçmeye ve halka dürüst davranmaya davet ediyorum” dedi.
(ID/ÖK)