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Ydp Genel Başkanı Arıklı Bayram Mesajı Yayımladı

Lefkoşa, 3 Mayıs 19 : Yeniden Doğuış Partisi (YDP)  Genel Başkanı Erhan Arıklı, Türk ve İslam dünyasının mübarek Ramazan Bayramı’nı kutlayarak, bayramın mutlu ve huzurlu geçmesini diledi. 

Ydp Genel Başkanı Arıklı Bayram Mesajı Yayımladı

Lefkoşa, 3 Mayıs 19 : Yeniden Doğuış Partisi (YDP)  Genel Başkanı Erhan Arıklı, Türk ve İslam dünyasının mübarek Ramazan Bayramı’nı kutlayarak, bayramın mutlu ve huzurlu geçmesini diledi. 

03 Haziran 2019 Pazartesi 11:32
Ydp Genel Başkanı Arıklı Bayram Mesajı Yayımladı

Lefkoşa, 3 Mayıs 19 : Yeniden Doğuış Partisi (YDP)  Genel Başkanı Erhan Arıklı, Türk ve İslam dünyasının mübarek Ramazan Bayramı’nı kutlayarak, bayramın mutlu ve huzurlu geçmesini diledi. 

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı mesajında şu ifadelere yer verdi:

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“Rahmet ve mağfiret ayı olan bir ramazan ayını bitirip bayram gününe ulaşmış bulunuyoruz. Bayramlar dostluk ve kardeşlik duygularının had safhaya ulaştığı, küskünlük ve kırgınlıkların unutulduğu günlerdir.

Ülkemizde yaşanan ekonomik, sosyal ve siyasal sıkıntılar bu bayramı huzur ve mutluluk içinde kutlamamıza engel oluyorsa da, biz yine de bu bayramı ruhuna uygun bir şekilde kutlamayı arzu ediyoruz.

Halkımızın bilmesi gereken şey şudur; KKTC’nin çözülemeyecek sorunu yok, o sorunları çözmekten aciz, beceriksiz, ehliyetsiz ve liyakatsiz yöneticileri vardır. Bu günler geçecek halkımız layık olduğu yönetime er veya geç kavuşacaktır”

(HUR/YIL)

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