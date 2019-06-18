Ydp Genel Başkan Yardımcısı Zaroğlu Fransa Cumhurbaşkanı’nı Eleştirdi

Lefkoşa, 18 Haziran 19 (.): YDP Genel Başkan Yardımcı Bertan Zaroğlu, “Türkiye, Doğu Akdeniz’de yapmakta olduğu doğalgaz arama çalışmalarını durdurmalıdır” diyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’u eleştirdi.
“Türkiye'nin, topraklarımızın olası tehditlere karşı korunmasına yönelik bir kısım S-400 füzesinin veya Rusya’dan alınan füzelerin tamamının ülkemize yerleştirilmesi düşünülebilir” diyen Zaroğlu, “Böylece bölgemizde Türkiye ile rekabet ve düşmanlık içinde olan bütün ülkelerle savunma işbirliği anlaşması imzalayan Güney Kıbrıs’a da bir mesaj olacaktır” dedi.
(HUR/ŞEB)