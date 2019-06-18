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Ydp Genel Başkan Yardımcısı Zaroğlu Fransa Cumhurbaşkanı’nı Eleştirdi

Lefkoşa, 18 Haziran 19 (.): YDP Genel Başkan Yardımcı Bertan Zaroğlu, “Türkiye, Doğu Akdeniz’de yapmakta olduğu doğalgaz arama çalışmalarını durdurmalıdır” diyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’u eleştirdi.

Ydp Genel Başkan Yardımcısı Zaroğlu Fransa Cumhurbaşkanı’nı Eleştirdi

Lefkoşa, 18 Haziran 19 (.): YDP Genel Başkan Yardımcı Bertan Zaroğlu, “Türkiye, Doğu Akdeniz’de yapmakta olduğu doğalgaz arama çalışmalarını durdurmalıdır” diyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’u eleştirdi.

18 Haziran 2019 Salı 15:51
Ydp Genel Başkan Yardımcısı Zaroğlu Fransa Cumhurbaşkanı’nı Eleştirdi

Lefkoşa, 18 Haziran 19 (.): YDP Genel Başkan Yardımcı Bertan Zaroğlu, “Türkiye, Doğu Akdeniz’de yapmakta olduğu doğalgaz arama çalışmalarını durdurmalıdır” diyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’u eleştirdi.

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Fransa’nın Doğu Akdeniz’ de yapılan sondaj çalışmaları için, söz söyleme hakkı olmadığını iddia eden Zaroğlu, “Fransa'nın, Doğu Akdeniz’e kıyısı olmadığı gibi, Kıbrıs Adası üzerinde garantör devlet sıfatına da, haiz olmamasına rağmen, bu konuda ahkâm kesmesi, çok vahim sonuçlar doğurabilecek bir söylemdir” ifadelerini kullandı. 

“Türkiye'nin, topraklarımızın olası tehditlere karşı korunmasına yönelik bir kısım S-400 füzesinin veya Rusya’dan alınan füzelerin tamamının ülkemize yerleştirilmesi düşünülebilir” diyen Zaroğlu, “Böylece bölgemizde Türkiye ile rekabet ve düşmanlık içinde olan bütün ülkelerle savunma işbirliği anlaşması imzalayan Güney Kıbrıs’a da bir mesaj olacaktır” dedi.
(HUR/ŞEB)
 

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