Ydp Ekonomi Politikaları Başkanı Çelik, Tc Lefkoşa Büyükelçisi Başçeri’yi Ziyaret Etti

Lefkoşa, 9 Şubat 19 : Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Ekonomi Politikaları Başkanı Gökhan Çelik, TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri’yi ziyaret etti.

YDP’den yapılan açıklamaya göre Çelik ziyarette Başçeri’ye Ekonomi Politikaları başkanlığının faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Partisinin ekonomi politikalarını anlatan Çelik, en büyük yatırımlarını bilgiye yaptıklarını söyledi.

YDP Ekonomi Politikaları Başkanı olarak, hem ülkede, hem de uluslararası ekonomi camiasında danışmanlık kurumlarının fikirlerine çok önem verdiğini belirten Çelik, üniversitelerdeki değerli akademisyenlerin ve bilim camiasının görüşlerini almak için randevular almaya başladıklarını belirtti.

Çelik , YDP’nin iki ülke arasındaki mali protokollere uygun yapılması gereken reformlara en hazır parti olduğunu da kaydetti.

Türkiye Cumhuriyeti’nin her zaman Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yanında olduğunu bilmenin in kendilerine güven verdiğini dile getiren Çelik, Başçeri ile toplantısının çok verimli geçtiğini de kaydetti.

(ÖZ/FEZ)