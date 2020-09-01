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Ydp, Dipkarpaz Ve Sipahi’yi Ziyaret Etti

Lefkoşa, 1 Eylül 20 (.): Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Aday Erhan Arıklı dün akşam Dipkarpaz ve Sipahi köylerini ziyaret ederek seçim kampanyasını sürdürdü.

01 Eylül 2020 Salı 18:06
Ydp, Dipkarpaz Ve Sipahi’yi Ziyaret Etti
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Lefkoşa, 1 Eylül 20 (.): Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Aday Erhan Arıklı dün akşam Dipkarpaz ve Sipahi köylerini ziyaret ederek seçim kampanyasını sürdürdü.

YDP’den yapılan açıklamaya göre, Erhan Arıklı Dipkarpaz’da yaptığı konuşmada, bölge halkının haklarının hem müzakerelerde sunulan haritalarla, hem de kararnamelerle tehdit edildiğini savundu.

Dipkarpaz’da bugün 100’ün üzerinde hanenin boşaltılması tehlikesi bulunduğunu iddia eden Arıklı, sözkonusu kararnamenin mevcut hükümet tarafından iptal edilmediğine de işaret etti.

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Arıklı, Sipahi’de yaptığı konuşmada ise, yıllardan beri süren belirsizlik yüzünden halkın elindeki altın değerindeki arazi ve arsaların sudan ucuz fiyatlarla spekülatörlere kaptırıldığını söyledi. 

Yıllardır süren müzakereler yüzünden halkın endişe içinde olduğunu savunan Arıklı, “Artık bu endişenin bitmesi lazım. Bölge insanının yarın endişesinden kurtulması gerekiyor. Bunu yapacak olan da biziz. Biz federasyon görüşmelerini bitireceğiz” dedi.

YDP Genel Başkan Yardımcısı Turan Büyükyılmaz da bölge insanının kaderine terk edildiğini iddia ederek, “Kaderinize sahip çıkın” çağrısında bulundu.

(FEZ)    FOTOĞRAFLI
 

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