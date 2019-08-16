Ydp’den “yangın Yerinde Kabare” Oyunuyla İlgili Açıklama

YDP BAŞKAN YARDIMCISI ÖZKAN: “ANAVATAN TÜRKİYE’YE KÜFÜR VE HAKARETİN SANAT KİSVESİ ALTINDA SUNULMASINI VE KÜFRÜN KUTSALLAŞTIRILMASINI ASLA KABUL ETMEMİZ MÜMKÜN DEĞİLDİR”

Lefkoşa, 16 Ağustos 19 (.): Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkan Yardımcısı Azer Özkan, “Türkiye’ye küfür ve hakaretin sanat kisvesi altında sunulmasını ve küfrün kutsallaştırılmasını asla kabul etmelerinin mümkün olmadığını” belirtti.

Özkan, “Yangın Yerinde Kabare” oyununda Türkiye’ye karşı ağır hakaretler bulunduğunu, bunların değiştirilmesinin istendiğini ancak Yönetmen Yaşar Ersoy’un bunu kabul etmediğini iddia etti.

Azer Özkan, Yaşar Ersoy’un Yangın Yerinde Kabare isimli oyun ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada, oyunun, yanan Devlet Tiyatroları binasının yeniden yapılmaması vesilesiyle Türkiye’ye yönelik ağır hakaretler içerdiğini, Devlet Tiyatrolarına atanan yeni Müdür tarafından, Yaşar Ersoy’dan oyunda Türkiye’ye ağır hakaretler içeren cümlelerin çıkarılmasını istediğini, Ersoy’un bunu kabul etmediğini savundu.

Özkan açıklamasında, “Anavatan Türkiye’ye küfür ve hakaretin sanat kisvesi altında sunulmasını ve küfrün kutsallaştırılmasını asla kabul etmemiz mümkün değildir. Bu meyanda gerekli hassasiyeti gösteren Devlet Tiyatroları Müdürünü ve Milli Eğitim Bakanını kutuluyoruz” ifadelerine yer verdi.

(ID/GÜL)