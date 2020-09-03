banner348
banner349
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 37°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1083
ALTIN
463.760
DOLAR
7.4145
STERLİN
9.8713
EURO
8.7785
Türkiye üzerinden seçim siyaseti...
Türkiye üzerinden seçim siyaseti...
Amerikalı Abraham Maslow‘u tanıyanınız var mı?
Amerikalı Abraham Maslow‘u tanıyanınız var...
ABD anlaşma istemiyor
ABD anlaşma istemiyor
Tufan Erhürman farkı
Tufan Erhürman farkı
banner364

Ydp Çağlayan Bölgesindeydi

ARIKLI: “KKTC’Yİ YAŞATACAK VE YÜCELTECEK OLANLARA BİR ŞANS VERİN”

03 Eylül 2020 Perşembe 18:07
Ydp Çağlayan Bölgesindeydi
banner337
banner351

ARIKLI: “KKTC’Yİ YAŞATACAK VE YÜCELTECEK OLANLARA BİR ŞANS VERİN”
Lefkoşa, 3 Eylül 20 : Yeniden Doğuş Partisi (YDP) dün akşam Lefkoşa’nın Çağlayan bölgesindeki vatandaşlarla bir araya geldi.
YDP Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, açık havada gerçekleşen toplantıda YDP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Erhan Arıklı konuşma yaptı.
Arıklı,  konuşmasında şu ifadeleri kullandı:
“42 yıl önce bir Türk tezi olarak ortaya atılan Federasyon tezi, zamanla bir taviz mekanizmasına dönüşmüş, en son Crans Montana’da Akıncı’nın verdiği tavizlerle Kıbrıs Türkü’ne mezar haline getirilmiştir. Türkiye’nin garantisinin sulandırıldığı, Türk askerinin çekildiği, siyasi eşitlik ve egemenliğin ortadan kalktığı bir federasyon modeli Kıbrıs Türkü’ne mezardır. Mezar kazıcılarına oy vermeyin. KKTC’yi yaşatacak ve yüceltecek olanlara bir şans verin.”
ZAROĞLU: “SAHTE ANKETLER KALABALIĞI GÖRMÜYOR”
Genel Sekreter Bertan Zaroğlu ise yaptığı konuşmada, YDP’nin yükselişinin 11 Ekim’de tescil edileceğini söyledi.

banner341
Zaroğlu, “Sahte anketler şu kalabalığı görmüyorlar. Basın yayın 10-15 kişilik toplantıları büyütüp haber yaparken YDP’nin yüzlerce kişi ile yaptığı toplantıları es geçiyorlar. Bunlara en güzel cevabı 11 Ekimde sizler vereceksiniz” dedi.
BÜYÜKYILMAZ: “600 KİŞİ GİRNE KAPISI’NDA TOPLANACAK, YARIN YSK’YA HEP BİRLİKTE YÜRÜYECEĞİZ”
YDP Seçim Komite Başkanı Turan Büyükyılmaz ise yaptığı konuşmada, 750 kişilik bir ordu ile sahada olduklarını söyledi.
Büyükyılmaz, yarın saat 12.00’de her ilçeden 100’er kişi olmak üzere toplam 600 kişinin Lefkoşa’da Girne Kapısı’nda toplanacağını ve oradan hep birlikte YSK’ya yürüneceğini açıkladı. 
Büyükyılmaz, “Adayımızı yalnız bırakmayacağız. Biz bu seçimlerde tarih yazacağız” dedi.
(RÇ/GÜL) FOTOĞRAFLI
 

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Trafik kazası: 1 kişi ağır yaralandı
Trafik kazası: 1 kişi ağır yaralandı
Girne’de İki Caddenin İsimleri Değiştirildi
Girne’de İki Caddenin İsimleri Değiştirildi
Ydp’ye Katılım…
Ydp’ye Katılım…
Tatar, Ubp Gönyeli Örgütü’nde Düzenlenen Toplantıya Katıldı
Tatar, Ubp Gönyeli Örgütü’nde Düzenlenen Toplantıya Katıldı
Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: “cep Telefonlarına Gelen Mesajlara İtibar Etmeyin”
Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: “cep Telefonlarına Gelen Mesajlara İtibar Etmeyin”
Samioğlu İçin Yarın Meclis'te Tören Düzenlenecek
Samioğlu İçin Yarın Meclis'te Tören Düzenlenecek
Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü’nde Yeni Dönem Türkçe Kursları Başlıyor
Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü’nde Yeni Dönem Türkçe Kursları Başlıyor
Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Denktaş, Hayvancılar Birliği’ni Ziyaret Etti
Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Denktaş, Hayvancılar Birliği’ni Ziyaret Etti
Tatar, Güzelyurt Bölgesindeki Muhtarlarla Bir Araya Geldi
Tatar, Güzelyurt Bölgesindeki Muhtarlarla Bir Araya Geldi
Özyiğit: " ABD'nin tavrı gerilime neden oluyor"
Özyiğit: " ABD'nin tavrı gerilime neden oluyor"

banner350

banner361

banner357

banner363

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim