Ydp Başkanı Arıklı Yeşilköy’ü Ziyaret Etti

ARIKLI: “SELF DETERMİNASYON” HAKKINI KULLANDIRACAĞINI SÖYLEDİ

Lefkoşa, 3 Mart 2020 (.): Yeniden Doğuş Partisi(YDP) Başkanı Erhan Arıklı, Cumhurbaşkanlığı seçim çalışmaları kapsamında Yeşilköy’ü ziyaret etti.

YDP’den verilen bilgiye göre, Arıklı Yeşilköy’de yaptığı konuşmada, KKTC’de sol ve sağ görüşün olmadığını; Cumhurbaşkanlığı seçiminin de KKTC’yi yaşatmak isteyenlerle, federal çözüm isteyenler arasında geçeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı seçildiğinde yapacağı işlerin başında, “self determinasyon” hakkını Kıbrıs Türküne sunmak olacağını söyleyen Arıklı, Kıbrıs Türk halkına bugüne kadar “Ne istiyorsun” diye soran olmadığını ve bunu ilk defa kendilerinin yapacağını kaydetti. Arıklı, YDP’nin KKTC’nin varlığına inanan ve tanıtılması için projelere sahip olan bir parti olduğunu söyledi.

Kapalı Maraş konusuna da değinen Arıklı, Maraş’ın BM gözetiminde, özel statüde eski sahiplerinin kullanımına vermek suretiyle iskana açılabileceğini ifade etti.

Arıklı, ayrıca hükümetin işlevselliğini yitirdiğini savundu.

(ID/FEZ) FOTOĞRAFLI

