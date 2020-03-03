Ydp Başkanı Arıklı Yeşilköy’ü Ziyaret Etti

ARIKLI: “SELF DETERMİNASYON” HAKKINI KULLANDIRACAĞINI SÖYLEDİ
Lefkoşa, 3 Mart 2020 (.): Yeniden Doğuş Partisi(YDP) Başkanı Erhan Arıklı, Cumhurbaşkanlığı seçim çalışmaları kapsamında Yeşilköy’ü ziyaret etti.
YDP’den verilen bilgiye göre, Arıklı Yeşilköy’de yaptığı konuşmada, KKTC’de sol ve sağ görüşün olmadığını; Cumhurbaşkanlığı seçiminin de KKTC’yi yaşatmak isteyenlerle, federal çözüm isteyenler arasında geçeceğini söyledi.
Kapalı Maraş konusuna da değinen Arıklı, Maraş’ın BM gözetiminde, özel statüde eski sahiplerinin kullanımına vermek suretiyle iskana açılabileceğini ifade etti.
Arıklı, ayrıca hükümetin işlevselliğini yitirdiğini savundu.
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