Ydp, Aziz Ailesine Ve Halka Baş Sağlığı Diledi

Lefkoşa, 27 Mart 19 : Yeni Doğuş Partisi (YDP), ilk Türk baş hemşire Türkan Aziz'in vefatını derin bir üzüntü ile öğrendiklerini belirterek, Kıbrıs Türk halkının önemli bir ailesi olan Aziz ailesine ve halka baş sağlığı diledi.

YDP’den yapılan açıklamada, Türkan Aziz’in Kıbrıs Türk kadınının sembol isimlerinden birisi olduğu belirtilerek, Türkan Aziz’in modern hayatta Kıbrıs Türk kadınına ışık olmuş ve imkan verilmesi halinde kadınların en zor görevleri bile rahatlıkla başara bileceğini herkese gösterdiği vurgulandı.

(AK/FEZ)