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YDP yeni dönemi planlayacak

Yeniden Doğuş Partisi MYK bu akşam toplanarak önümüzdeki dönemin çalışma ve teşkilatlanma sürecini planlayacak.

17 Mayıs 2021 Pazartesi 09:30
YDP yeni dönemi planlayacak
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Konu ile ilgili bir açıklama yapan YDP Genel Sekreteri Enver Öztürk yapılacak olan MYK toplantısında önemli konuların istişare edileceğini, ve erken seçim çalışmalarının planlamasının yapılacağını söyledi.

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Öztürk açıklamasında şunları söyledi; "Önümüzde en geç bir yıl içinde bir erken seçim var. YDP bu erken seçimlerde ilk üçte olacak. Bunun için şimdiden sahaya inmek zorundayız. Üye sayımız şu an için 9641. İlk yapacağımız iş bu üyelerimizin üyeliklerini güncellemek. Partimizle bağlarını tam kurmamış veya koparmış kişilerin üyeliklerini sileceğiz. Ardından 12.500 Üye hedefini yakalamak için yeni bir kampanya başlatacağız. Bu arada sandık görevlilerini de şimdiden tesbit edeceğiz. Hedef %20 oy hedefine ulaşmak. MYK mız tüm bu konuları görüşüp gerekli kararları üretecek" dedi.

Öztürk ayrıca MYK toplantısında disipline verilecek üyelerle de ilgili bazı kararlar alınacağını söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Ydp Myk
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