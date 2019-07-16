YDP yarın Karşıyaka’da kan bağışı kampanyası düzenliyor

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) yarın Karşıyaka’da Atatürk Parkı'nda 17.00-20.00 saatleria arasında kan bağışı kampanyası düzenliyor.

YDP Genel Sekreteri Turan Büyükyılmaz, yazılı açıklamasında, sosyal sorumluluk çerçevesinde böyle bir etkinlik düzenlediklerini kaydederek bu kampanyayı bütün ilçelerde düzenleyeceklerini duyurdu.

Turan Büyükyılmaz, Kan Bankası’nda yeterli kan stoku kalmadığını, bunun üzerine bir adım attıklarını belirterek kan bağışı kampanyasını Kızılay’la birlikte düzenleyeceklerini kaydetti.

Altı ilçenin tümünde periyodik aralıklarla düzenleyecekleri kampanyayla Kan Bankası’nın ihtiyacı olan kan stokunu sağlayacaklarını ifade eden Büyükyılmaz, yarın kan verme işlemlerinden sonra Karşıyaka Atatürk Meydanında bir de açık hava toplantısı yapacaklarını bildirdi.