YDP tüm ilçelerde bayramlaşma töreni düzenledi

Yeniden Doğuş Partisi (YDP), Ramazan Bayramı dolayısıyla tüm ilçelerde bayramlaşma töreni düzenledi.

YDP’den verilen bilgiye göre, sosyal mesafe kurallarına uygun olarak düzenlenen törenlere Lefke’den başlandı.

YDP Lefke İlçe Merkezi’nde düzenlenen bayramlaşma töreninde, İlçe Başkanı Ahmet Çolakoğlu’nun ardından konuşan YDP Genel Sekreteri Turan Büyükyılmaz, pandemi dolayısıyla siyasette motivasyonun büyük ölçüde kaybedildiğini, YDP’nin kendi içinde motivasyonunu süratle tekrar kazanıp Cumhurbaşkanlığı seçimlerine hazırlanmasının bir mecburiyet olduğunu söyledi.

Büyükyılmaz, “Ülke yanıyor. Hem yangınlar dolayısı ile hem de ekonomik olarak yanıyor. Bu ülkenin siyasetteki itfaiye teşkilatı YDP’dir. YDP olmadan ülkedeki ekonomik yangının bitmesi mümkün değildir” ifadelerine yer verdi.



YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı ise yaptığı konuşmada, törene katılanların bayramını kutlayarak, ülkede her alanda yaşanan yangınların bir an evvel bitmesini diledi.Arıklı şunları söyledi:“Pandemi dolayısı ile alınan veya alınmayan tedbirler halkımızın canını acıttı. Beceriksiz hükümet, ekonomide gereken tedbirleri alamıyor. Borçlanma sureti ile maaşları ödemenin dışında aklına başka tedbir gelmiyor. Oysa bu krizi fırsata çevirip yapılması gereken reformları yapabilir, kronik sorunları çözebilirdik. Beceriksiz hükümet yüzünden bu fırsatı kaçırdık.”Cumhurbaşkanlığı seçimlerine de değinen Arıklı, konunun Anayasa Mahkemesi’nde olduğunu belirterek, herkesin mahkemenin kararını saygı ile karşılaması gerektiğini söyledi.