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YDP, TC-KKTC iktisadi ve mali iş birliği anlaşmasından memnun

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, Türkiye'nin hibe ve kredi olarak vereceği 2 milyar 288 milyon TL'nin Kıbrıs Türk halkına büyük bir mesaj olduğunu belirtti ve bugün imzalanan anlaşmadan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

26 Mayıs 2020 Salı 20:49
YDP, TC-KKTC iktisadi ve mali iş birliği anlaşmasından memnun
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Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, Türkiye'nin hibe ve kredi olarak vereceği 2 milyar 288 milyon TL'nin Kıbrıs Türk halkına büyük bir mesaj olduğunu belirtti ve bugün imzalanan anlaşmadan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Arıklı yazılı açıklamasında, "Anavatan Türkiye Cumhuriyetinin bu zor günlerde bir kez daha yardımımıza koşmasını, beceriksiz hükümetin kısır icraatlarına ve acziyetine rağmen bizimle bir protokol imzalayarak kredi ve hibe musluklarını açmasını şükranla karşılıyoruz" ifadelerini kullandı.

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Hükümetin geçen yıl 20 Temmuz'da imzalanan protokolün hiçbir şartını yerine getirmemiş olmasına rağmen Covid-19 tedbirlerinin ekonomide yarattığı tahribatı giderebilmek için verilecek rakamın, Kıbrıs Türk halkına çok büyük bir mesaj içerdiğini kaydeden Arıklı, hükümetin yıl sonuna kadar yapmayı vaat ettiği icraatların takipçisi olacaklarını vurguladı.

Arıklı, "Çünkü gerek bu protokoldeki vaatler ve gerekse ekim ayına kadar hazırlanması beklenen gelecek protokol ülkemizi esenlik kavuşturacak ve kendi ayaklarımız üzerine durmamızı sağlayacak reformları ve yapısal dönüşümü sağlayacak icraatlardır" dedi.

Son Güncelleme: 26.05.2020 21:28
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