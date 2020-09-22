YDP: “su Probleminden Su İdaresini Kurmayanlar Sorumludur“

YDP, yaşanan su sorununun en büyük sorumlularının, 2010 yılında Türkiye ile yapılan uluslararası anlaşmanın şartlarını yerine getirmeyen, su geldikten sonra dahi imzalanan su protokolüne uymayan ve su politikasını belirleyip hayata geçmesini sağlayacak Su İdaresini kurmayan hükümetler ve o hükümetlere ortak olan siyasi partiler olduğunu belirtti.

YDP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Erhan Arıklı yaptığı yazılı açıklamada, ülkede çok ciddi su sıkıntısı yaşandığını, vatandaşların ne olduğunu bilmediği su için tankerlere fahiş ücretler ödediğini söyledi.



Ülkenin Su Politikasının, sadece Türkiye’den gelen suyun dağıtılmasından ibaret olmadığını, su politikasını belirleyecek Su Kurumunun aynı zamanda sulama için arıtma tesislerini kurması ve kansere yol açan eski asbestli isale hatlarının yenilenmesini sağlaması gerektiğini belirten Arıklı, “Bu idare, kendi kaynaklarımızın da nasıl değerlendirileceğini belirleyen ve muhtemel boru arızalarına karşı önceden tedbirler alan bir Kurum olmalıydı” dedi.Arıklı, 2010 yılından bu yana iktidara gelen 5 siyasi partinin de yaşanan su sıkıntısının sorumluları olduğunu belirterek, “Bu partilerin yapacağı tek şey boru hattının bir an evvel tamiri için denizin dalgasının durması için dua etmek veya yağmur duasına çıkmak olmalıdır” dedi.