YDP: “su Probleminden Su İdaresini Kurmayanlar Sorumludur“

YDP, yaşanan su sorununun en büyük sorumlularının, 2010 yılında Türkiye ile yapılan uluslararası anlaşmanın şartlarını yerine getirmeyen, su geldikten sonra dahi imzalanan su protokolüne uymayan ve su politikasını belirleyip hayata geçmesini sağlayacak Su İdaresini kurmayan hükümetler ve o hükümetlere ortak olan siyasi partiler olduğunu belirtti.
YDP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Erhan Arıklı yaptığı yazılı açıklamada, ülkede çok ciddi su sıkıntısı yaşandığını, vatandaşların ne olduğunu bilmediği su için tankerlere fahiş ücretler ödediğini söyledi.
Arıklı, 2010 yılından bu yana iktidara gelen 5 siyasi partinin de yaşanan su sıkıntısının sorumluları olduğunu belirterek, “Bu partilerin yapacağı tek şey boru hattının bir an evvel tamiri için denizin dalgasının durması için dua etmek veya yağmur duasına çıkmak olmalıdır” dedi.