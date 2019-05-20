YDP: “Sendikanın haksız grevi Meclis çalışmasını sabote etti”

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Sekreteri Turan Büyükyılmaz, Yasama Çalışanları Dayanışma Sendikası’nın (Yasa-Sen) bugün yaptığı uyarı grevini kınadı.

Konuyla ilgili yazılı açıklamasında “Sendikanın haksız grevi Meclis çalışmasını sabote etti” ifadelerine yer veren Büyükyılmaz “Bugün Cumhuriyet Meclisi, Meclis stenograflarının son dakikada greve gitmeleri sebebi ile çalışamamış ve Meclis çalışmaları bir hafta sekteye uğramıştır” dedi.

Büyükyılmaz, Meclis Başkanı’nın bir daha bu tür emrivakilerle karşılaşmamak için gereken tedbirleri almalı ve ihtiyaç duyulması halinde Mahkemelerden stenograf istemesi gerektiğini kaydederek Yasama Çalışanları Dayanışma Sendikasını kınadı.