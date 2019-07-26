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YDP: Sendikal Platformun Kararı, "Tipik Bir Sarı Sendikacılık Örneği”

YDP Genel Sekreteri Turan Büyükyılmaz, hükümetin Türkiye ile imzaladığı “Ekonomik Pakete” karşı çıkan Sendikal Platformun aldığı eylem kararının, “tipik bir sarı sendikacılık örneği” olduğunu savundu. 

YDP: Sendikal Platformun Kararı, "Tipik Bir Sarı Sendikacılık Örneği”

YDP Genel Sekreteri Turan Büyükyılmaz, hükümetin Türkiye ile imzaladığı “Ekonomik Pakete” karşı çıkan Sendikal Platformun aldığı eylem kararının, “tipik bir sarı sendikacılık örneği” olduğunu savundu. 

26 Temmuz 2019 Cuma 09:59
YDP: Sendikal Platformun Kararı, "Tipik Bir Sarı Sendikacılık Örneği”

 Lefkoşa, 26 Temmuz 19 : YDP Genel Sekreteri Turan Büyükyılmaz, hükümetin Türkiye ile imzaladığı “Ekonomik Pakete” karşı çıkan Sendikal Platformun aldığı eylem kararının, “tipik bir sarı sendikacılık örneği” olduğunu savundu. 
Büyükyılmaz yazılı açıklamasında, “4’lü Koalisyon hükümeti döneminde art arda gelen zamlara karşı kılını bile kıpırdatmamakla, kuru birkaç demeçle yangın dönemini geçiştirmekle” suçladığı Sendikal Platformun yeni hükümete karşı “şahin” bir tavır takınmaya çalıştığını ileri sürdü. 
Kamuoyu desteğini büyük ölçüde kaybettiğini savunduğu Sendikal Platformun eylem için Eylül ayını, yani okulların açılacağı ayı işaret ettiğini ifade eden Büyükyılmaz, “Sendikal Platform gücü varsa eylemlerini şimdi ortaya koymalı ve okulların açılmasını beklememelidir. Buradan da anlaşılıyor ki siyaset girdabına kapılmış sendikalar eylemlerine çocuklarımızı alet edecektir” görüşünü dile getirdi.  
Öte yandan hükümetin HP kanadında da özellikle “paket” konusunda kafaların karışık olduğunu savunan Büyükyılmaz, şunları iddia etti:

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“Bir HP milletvekili ‘paket içime sinmedi’ derken bir başka Milletvekili ‘Çağırın Troykayı, o paket hazırlasın' demektedir. 
HP Genel Başkanı ise İlahiyat koleji konusunda hata yapıldığını söyleyerek malum kesime selam gönderip Cumhurbaşkanlığı seçimleri için alan yaratmaya çalışmaktadır. 
YDP olarak biz Türkiye ile imzalanan Ekonomik pakete, bazı konularda eksiklik, bazı maddelere ise eleştirimiz olmakla birlikte destek veriyoruz. Hükümetin bu paketi uygulamak için önünde 5 ayı bulunmaktadır. YDP olarak hükümetin paket konusunda samimiyetinin takipçisi olacağız.” 
 

Son Güncelleme: 26.07.2019 13:19
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