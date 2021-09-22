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YDP seçim çalışmalarına başladı

Yeniden Doğuş Partisi (YDP), seçim çalışmalarına Dörtyol’da başladığını açıkladı.

22 Eylül 2021 Çarşamba 10:30
YDP seçim çalışmalarına başladı

YDP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, YDP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı konuşmasında, Dörtyol halkına teşekkür ederek, bir önceki seçimde verdikleri desteği hatırlattı. 
Arıklı, önümüzdeki seçimde de, hem YDP üyeleri, hem de kadınların emeği ile açık ara seçimden birinci çıkacaklarına inanç belirtti.
YDP olarak kuruldukları günden itibaren sınavdan geçtiklerini ifade eden Arıklı, dünyadaki kriz, TC’deki ekonomik şartlar ve ülkedeki duruma işaret etti.
Bu şartlar altında ekonomiyi yönetmeye çalıştıklarını belirten Arıklı, “Ne yazık ki tüm reform çalışmalarımız komitelerde çoğunluğumuz olmadığı için engelleniyor.  İstediğimiz adımları atamıyoruz, bazı engellerle karşılaşıyoruz” ifadelerini kullandı.
Ancak bu süreçte KKTC ile Anavatan Türkiye arasındaki gümrükleri tamamen kaldırmak için gerekli anlaşmayı yaptıklarına dikkat çeken Arıklı, “Kimse ekonomik ambargolardan bahsedemez. Türkiye Ticaret Bakanlığı ile yaptığımız anlaşma neticesinde her çeşit malı Anavatan Türkiye ve başka ülkelere gönderebileceğiz” şeklinde konuştu.


“KİRLİ OLAN YAKIT DEĞİL, SİZİN RUHUNUZDUR”

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“Ahlaksız iftiraya” maruz kaldıklarını ve kalmaya devam ettiklerini savunan Arıklı, “Türkiye'den getirdiğimiz akaryakıt için kirli dediler. Her türlü algı operasyonunu yaptılar. Kirli olan yakıt değil, sizin ruhunuzdur” dedi.
İstifa çağrılarına ve Kıb-Tek’te görev alanlara yapılan suçlamalara değinen Erhan Arıklı, “Başbakanlık Denetleme Kurulu gerekli açıklamayı yaptı, akaryakıtın temiz olduğu ortaya çıktı. Şimdi muhalefet ile birlikte bize bazı suçlamalar yönelten sivil toplum örgütleri, sendikalar bizlerden özür dileyecekler mi?” sorusunu sordu.  
Yola çıkarken, “Biz ya örs olacağız ya çekiç, asla dövülen demir olmayacağız” dediklerini belirten Erhan Arıklı, şunları kaydetti: 
“Şu anda YDP olarak rüştümüzü ispat ediyoruz. İnşallah Allah izin verirse 10-15 milletvekiliyle seçimi kazanırsak, KKTC’de tarih yazacağız. Bu süreçte ne yazık ki içimizden birkaç tane kardeşimizi kandırdılar, onlara parti kurdurdular. Ama biz YDP olarak dimdik ayaktayız. Yolumuz açık olsun.”

 

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Son Güncelleme: 22.09.2021 10:53
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