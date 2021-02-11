banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Yine mi Resmiye hanım meselesi!
Yine mi Resmiye hanım meselesi!
Sağlık Bakanlığı’nın ‘’SESSİZ SORUNU’’ !
Sağlık Bakanlığı’nın ‘’SESSİZ SORUNU’’ !
Yakarış
Yakarış
İki devletli çözüm tek yol
İki devletli çözüm tek yol
banner376
Flaş Haber
KKTC'de 48 yeni vaka
Kapat

YDP: Parti olarak huzurluyuz

Yeniden Doğuş Partisi (YDP), Kıbrıs meselesinde gelinen nokta sebebiyle parti olarak huzurlu olduklarını belirtti.

11 Şubat 2021 Perşembe 20:15
YDP: Parti olarak huzurluyuz
banner337
banner391

Yeniden Doğuş Partisi (YDP), Kıbrıs meselesinde gelinen nokta sebebiyle parti olarak huzurlu olduklarını belirtti.

YDP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji  Bakanı Erhan Arıklı imzasıyla yapılan yazılı açıklamada parti olarak kuruluş bildirgesinin en önemli bölümünün Kıbrıs meselesinde ortaya koymuş olduğu görüşler olduğu hatırlatıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Buna göre; YDP İktidarında Federasyon tezi kesinlikle ret edilecek ve KKTC’nin tanınacağı formüller üzerinde durulacaktı. Ayrıca Partimizin Kuruluş Bildirgesinde Partimizin iktidarında biz Bakanlar Kurulu kararı ile Maraş'ın Türk yönetiminde iskana açılacağı da bildirilmişti.

banner341
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de bu iki tez, bizim tüm seçim kampanyasında üzerinde durduğumuz konulardı. O kampanyada "YDP olarak biz Federasyon görüşecek bir Cumhurbaşkanının seçilmesine asla izin vermeyeceğiz" demiş ve bunu da başarmıştık.

Allaha şükür YDP bugün iktidarın bir parçasıdır. İç politikada ve icraatlarda bir takım sıkıntılar yaşasak da milli davada YDP nin istediği bir noktaya gelindiğini büyük bir sevinç ve gururla görüyoruz.

Bugün “Federasyon fikrinin reddi ve İki Devletli bir çözüm” modeli, hem Türkiye’nin hem de KKTC’nin resmi görüşü haline gelmiştir. Ve yine yarım asırlık bir ülkü haline getirdiğimiz Maraş konusunda, YDP’nin yıllar önce ortaya koyduğu görüşlere uygun gerekli adımlar atılıyor.

Kıbrıs meselesinde gelinen noktadan parti olarak son derece huzurluyuz.

Gelinen aşamada Parti olarak, önceki gün yaptığı açıklamalarla 53 yıllık federasyon safsatasına son veren Anavatan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve Başkan Yardımcısı Sayın Fuat Oktay'a ve bu tezi diplomasi alanında savunacak olan Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğluna en içten duygularla teşekkür ediyoruz.”

banner360
Son Güncelleme: 11.02.2021 22:00
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, ‘Bir Zamanlar Kıbrıs’ dizisinin setini ziyaret etti
Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, ‘Bir Zamanlar Kıbrıs’ dizisinin setini ziyaret etti
"Nisan ayında bütün sektörleri açmayı hedefliyoruz"
"Nisan ayında bütün sektörleri açmayı hedefliyoruz"
KKTC'de 48 yeni vaka
KKTC'de 48 yeni vaka
Firari mahkum yakalandı
Firari mahkum yakalandı
Yarın bazı bölgelere elektrik verilmeyecek
Yarın bazı bölgelere elektrik verilmeyecek
Türkiye Belediyeler Birliği Heyeti Belediyeler Birliği’ni ziyaret etti
Türkiye Belediyeler Birliği Heyeti Belediyeler Birliği’ni ziyaret etti
Işık: “Kıbrıs Türk Halkı’nın bağımsızlığını kutluyoruz”
Işık: “Kıbrıs Türk Halkı’nın bağımsızlığını kutluyoruz”
İskele Belediyesi ile Sağlık Bakanlığı işbirliğinde gerçekleştirilen testler 7. gününde
İskele Belediyesi ile Sağlık Bakanlığı işbirliğinde gerçekleştirilen testler 7. gününde
CTP: “Kıbrıs Türk halkı, 24 Nisan iradesine bağlılığını sürdürecektir”
CTP: “Kıbrıs Türk halkı, 24 Nisan iradesine bağlılığını sürdürecektir”
TDP MYK: “Mümkün olabilecek gerçeklerin peşinden gidilmeli”
TDP MYK: “Mümkün olabilecek gerçeklerin peşinden gidilmeli”

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim