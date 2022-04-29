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YDP Parti Meclisi’nden tarihi bir karar çıktı

Saat 21.00’da toplanan YDP Parti Meclisi’nden tarihi bir karar çıktı.

29 Nisan 2022 Cuma 22:31
YDP Parti Meclisi’nden tarihi bir karar çıktı

Saat 21.00’da toplanan YDP Parti Meclisi’nden tarihi bir karar çıktı. YDP Parti Meclisi toplantısında hükümete girmeme kararı alındı. Neden olarak ise 100 günlük icraat protokolünün imzalanmaması olarak ifade edildi. 
İMZA YOK YDP’DE YOK!
İŞTE KRİZE NEDEN OLAN 100 GÜNLÜK İCRAAT PLANI:
UBP-DP-YDP Hükümet ortakları 26.04.2022 tarihinde bir araya gelerek, aşağıdaki çalışmaları ilk 100 gün hedef icraat programı olarak belirlemeyi, bunların yerine gelmemesi halinde Hükümet ortaklarının konuyu kendi organlarında tartışıp, gerekeni yapmakta serbest olacakları konusunda mutabakata varmışlardır. Buna göre;
 
YASALAR
1-Başlatılan Yerel Yönetimler Reformunun süratle gerçekleşmesi,
2-Bilişim ve Basın Yasasının yeniden düzenlenmesi için çalışmalar başlatılması ve yıl sonuna kadar Meclisten geçmesi
3-Organize Sanayi Bölgeleri Yasasının Meclisten geçmesi,
4-Hal Yasasının Meclisten geçmesi,
5-Faiz Yasası çalışmalarının başlatılması ve yılsonuna kadar yetiştirilmesi,
6-İstimlak Yasasının değiştirilmesi,
7- Enerji Verimlilik Yasasının Meclisten geçmesi,
8-Sendikalar ve İş Yasasının Avrupa normlarına uygun şekilde yeniden düzenlenmesi ve yıl sonuna    
    kadar Meclisten geçmesi

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9- Şans Oyunları Yasasının Meclisten geçmesi,
10- 51/89 sayılı İmar yasasının değişmesi ve Emirnamelerin süresinin kısıtlanması,
11-Seçim ve Halkoylaması Yasasının değişmesi için AD-HOC Komitenin kurulması,
12-Bankacılık Yasası tahtında çalışmalar yapılarak sicil affı getirilmesi,
EKONOMİK TEDBİRLER
1-Ek mesailere düzenleme yapılarak ek mesai ücretlerinin %25 ile sınırlandırılması ve personel alınmak kaydıyla vardiya sistemine geçilmesi
2-Tapu işlemlerinde düzenleme yapılıp sözleşme ile yapılan satışlara süre kısıtlanması getirilmesi,
3-Muhaceret, Sigorta ve Çalışma alanlarında af çıkarılması ve böylece bütçeye ek gelir sağlanması
4) Kayıt dışı kalmış araçlarla ilgili yeni bir düzenleme yapılarak bu araçların kayıt altına alınması ve böylece bütçeye ek gelir sağlanması,
5-)Kıb-Tek’in genel giderlerinde tasarruf yapılması.
6-Kripto Forex işlemleri ile ilgili düzenlemelerin yapılması
7-) Kooperatifçilik sisteminin reorganize edilmesi için çalışmaların başlatılması
8-) İhtiyaç duyulması halinde 20.000 TL nin üzerindeki maaşlardan geri ödenmek kaydı ile belirli bir süre kesinti yapılması,
9- Sanayiciye, hayvancıya, çiftçiye, üniversitelere, otellere ve restoranlara kullandıkları elektrik için belli bir süre indirim uygulanması,
10) Ülkeye giren iş araçlarının Gümrük vergilerinin düşürülmesi,

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