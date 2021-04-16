banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Seçim gecikirse gökten para mı yağacak?
Seçim gecikirse gökten para mı...
Silkinin kendinize gelin!
Silkinin kendinize gelin!
Hiçleştirilişimiz hiçten olacak
Hiçleştirilişimiz hiçten olacak
Niye rahatsız oldular!
Niye rahatsız oldular!
banner376
Flaş Haber
Meteoroloji Dairesi uyardı
Kapat

YDP Parti Meclisi üyeleri belirlendi

 

16 Nisan 2021 Cuma 18:00
YDP Parti Meclisi üyeleri belirlendi
banner337

Yeniden Doğuş Partisi’nin (YDP) 3.Olağan Kongresi’nin ardından Parti Meclisi, Kadın ve Gençlik Kolları Başkanları, Disiplin ve Denetleme Kurulu üyeleri belirlendi.

YDP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, 50 kişilik Parti Meclisi’nde yer alacak isimler ilçelere göre şöyle:

“Lefkoşa: İrfan Yılmaz, Kadir Çelik, Subhi Asilturk, Enver Öztürk, İsmail Eker, Azer Özkan, Ömer Yayla, Kadir Yel, Yılmaz Kaldırım, Aziz Parlak, Yılmaz Gündoğdu, Yavuz Aydın, Selma Budak, Mehmet Ercan, Cuma Daşyürek, Mesut Ayar

Gazimağusa: Ufuk Özel, Bünyamin Öztürk, Mustafa Evleksiz, Turan Büyükyılmaz, Tamer Kalkan, Mustafa Yavuz, Süleyman İşlek, Murat İşlek, Songül Fidan, Tamer Karakaşlı, Habibe Çetin, Cüneyt Arık, Dudu Yapar Güven.

banner341
Girne: Mehmet Tunçtürk, Sami Güneş, Serkan Karal, Süleyman Yıldız, İbrahim Aslantürk, Okan Erdemsiz, Hasan Hüseyin Yıldırım, Zeki Yılmaz, Cüneyt Canbolat, Orhan Hunç, Ömer Çete.

İskele: Mustafa Yıldız, Hasan Öksüz Ocak, Mehmet Sevin, Yasemin Altınkaynak, Abdülkadir Yiğit.

Güzelyurt: Hasan Baran, Ali Erdem, Gökhan Saraç, Elmaz Süzgen.

Lefke: Nejla Gazi, Mehmet Sağlam”

YDP Kadın Kolları Başkanlığı’na Ayfer Altuncuoğlu seçilirken, YDP Gençlik Kolları Başkanı Erşah Sabit Yılmaz oldu.

Disiplin Kurulu üyeliğine, Kemal Bayraktar, Ersin Çağlayan, Özgür Özen, Durali Elal, Şekip Hatay seçilirken, Denetleme Kurulu üyeliğine ise Mustafa Kalkan, Pınar Eker, Mehmet Erol seçildi.

banner360
Son Güncelleme: 16.04.2021 18:18
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TKP Yeni Güçler Anayasa Mahkemesi’nin kararını “yerinde bir karar” olarak değerlendirdi
TKP Yeni Güçler Anayasa Mahkemesi’nin kararını “yerinde bir karar” olarak değerlendirdi
Barolardan açıklama
Barolardan açıklama
Tatar: “Gereken yasal düzenlemeler yapılacaktır”
Tatar: “Gereken yasal düzenlemeler yapılacaktır”
Cumhurbaşkanlığı’nda Meclis’te temsil edilen partilerin başkanlarıyla yapılan toplantı tamamlandı
Cumhurbaşkanlığı’nda Meclis’te temsil edilen partilerin başkanlarıyla yapılan toplantı tamamlandı
Akıncı'dan Erdoğan'a tepki; “Sözlerini üzüntü ve infial içinde izledim“
Akıncı'dan Erdoğan'a tepki; “Sözlerini üzüntü ve infial içinde izledim“
2021 yılı I. Taksit Küçükbaş Hayvan Başı Destek ödemesi yapıldı
2021 yılı I. Taksit Küçükbaş Hayvan Başı Destek ödemesi yapıldı
KTMMOB: “Anayasa Mahkemesi anayasanın verdiği yetkiler çerçevesinde hukuk devletinin en güçlü koruyucusudur”
KTMMOB: “Anayasa Mahkemesi anayasanın verdiği yetkiler çerçevesinde hukuk devletinin en güçlü koruyucusudur”
Cumhurbaşkanlığı’nda Meclis’te temsil edilen siyasi partilerin başkanlarıyla toplantı yapılıyor
Cumhurbaşkanlığı’nda Meclis’te temsil edilen siyasi partilerin başkanlarıyla toplantı yapılıyor
Turizm Emekçileri İnisiyatifi’nden Bakan Ataoğlu’na teşekkür ziyareti
Turizm Emekçileri İnisiyatifi’nden Bakan Ataoğlu’na teşekkür ziyareti
İzcan: “Anayasa Mahkemesi’nin kuran kursları konusunda verdiği kararı selamlıyoruz”
İzcan: “Anayasa Mahkemesi’nin kuran kursları konusunda verdiği kararı selamlıyoruz”

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim