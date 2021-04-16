YDP Parti Meclisi üyeleri belirlendi

Yeniden Doğuş Partisi’nin (YDP) 3.Olağan Kongresi’nin ardından Parti Meclisi, Kadın ve Gençlik Kolları Başkanları, Disiplin ve Denetleme Kurulu üyeleri belirlendi.

YDP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, 50 kişilik Parti Meclisi’nde yer alacak isimler ilçelere göre şöyle:

“Lefkoşa: İrfan Yılmaz, Kadir Çelik, Subhi Asilturk, Enver Öztürk, İsmail Eker, Azer Özkan, Ömer Yayla, Kadir Yel, Yılmaz Kaldırım, Aziz Parlak, Yılmaz Gündoğdu, Yavuz Aydın, Selma Budak, Mehmet Ercan, Cuma Daşyürek, Mesut Ayar

Gazimağusa: Ufuk Özel, Bünyamin Öztürk, Mustafa Evleksiz, Turan Büyükyılmaz, Tamer Kalkan, Mustafa Yavuz, Süleyman İşlek, Murat İşlek, Songül Fidan, Tamer Karakaşlı, Habibe Çetin, Cüneyt Arık, Dudu Yapar Güven.

Girne: Mehmet Tunçtürk, Sami Güneş, Serkan Karal, Süleyman Yıldız, İbrahim Aslantürk, Okan Erdemsiz, Hasan Hüseyin Yıldırım, Zeki Yılmaz, Cüneyt Canbolat, Orhan Hunç, Ömer Çete.

İskele: Mustafa Yıldız, Hasan Öksüz Ocak, Mehmet Sevin, Yasemin Altınkaynak, Abdülkadir Yiğit.

Güzelyurt: Hasan Baran, Ali Erdem, Gökhan Saraç, Elmaz Süzgen.

Lefke: Nejla Gazi, Mehmet Sağlam”

YDP Kadın Kolları Başkanlığı’na Ayfer Altuncuoğlu seçilirken, YDP Gençlik Kolları Başkanı Erşah Sabit Yılmaz oldu.

Disiplin Kurulu üyeliğine, Kemal Bayraktar, Ersin Çağlayan, Özgür Özen, Durali Elal, Şekip Hatay seçilirken, Denetleme Kurulu üyeliğine ise Mustafa Kalkan, Pınar Eker, Mehmet Erol seçildi.