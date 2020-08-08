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YDP Olağanüstü Kurultayı için tüm hazırlıklar tamamlandı

Yeniden Doğuş Partisinin “Ver Elini Saray” sloganı ile gerçekleştirdiği Olağanüstü Kurultayı için tüm hazırlıklar tamamlandı.

08 Ağustos 2020 Cumartesi 15:50
YDP Olağanüstü Kurultayı için tüm hazırlıklar tamamlandı
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Yeniden Doğuş Partisinin “Ver Elini Saray” sloganı ile gerçekleştirdiği Olağanüstü Kurultayı için tüm hazırlıklar tamamlandı.

YDP’den verilen bilgiye göre, yarın saat 11.00’de Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda yapılacak gerçekleştirilecek kurultayda herhangi bir seçim yapılmayacak, sadece tüzük değişiklikleri onaylanacak.

YDP Tüzüğüne geçici bir madde eklenerek Parti Meclisi üye sayısı artırılarak, 175’e çıkarıldı.

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YDP Genel Sekreteri Turan Büyükyılmaz Parti Meclisi üye sayısının artış gerekçesini şöyle açıkladı;

“Bilindiği gibi 2 ay sonra Cumhurbaşkanı seçimleri var. Bu seçimlere oldukça iddialı hazırlanıyoruz. 350 kişilik seçim komitemiz pandemi öncesi oluşturulmuştu. Bu ekip pazartesinden itibaren sahada olacak. Ayrıca Parti Meclisi üye sayımızı da artırarak bu ekibe taze bir güç daha kazandırmış oluyoruz. Böylece en az 500 kişi ile sahada olacağız. Gitmedik ev, çalmadık kapı bırakmayacağız. Seçimli Olağan Kurultayımız zaten Mart ayında yapılacak. Ne kadar çok kişi ile sahada olursak o kadar iyi olacak diye düşünüyoruz” dedi.

Kurultaya Türkiye’den herhangi bir siyasi parti davet edilmezken, KKTC’de Mecliste temsil edilen bütün siyasi partiler davet edildi.

YDP’nin seçimli 3. olağan kurultayı ise Mart 2021 de yapılacak.

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Son Güncelleme: 08.08.2020 18:34
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