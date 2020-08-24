YDP'nin seçim çalışmaları ..

YDP’den yapılan açıklamaya göre, Esentepe’de konuşan Seçim Komite Başkanı Turan Büyükyılmaz, “ikinci tura en yakın adayın Erhan Arıklı olduğunu” savundu.

Genel Sekreter Bertan Zaroğlu ise, “Erhan Arıklı’nın kazanması halinde Kıbrıs Türk siyaset tarihinde yeni bir sayfa açılacağını, federasyon defterinin kapatılacağını ve KKTC’nin tanınması için Türkiye ile birlikte ciddi bir kampanya yapılacağını” söyledi.

YDP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Erhan Arıklı, “KKTC’ye artık bir şans verme zamanı gelmiştir. Federasyon artık ölmüştür. 3 Haziran 1968’de Beyrut’ta başlayan müzakereler 52 yıldan beri devam ediyor. Bu görüşmelerde hep federasyon konuştuk. Bir yere varamadık. Gelin artık iki devletli bir çözümü konuşalım. KKTC’ye bir şans verelim” dedi.



Arıklı,köyünde yapılan toplantıda, “Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Grant Montana’da Rum’a verilemeyecek bütün tavizleri verdiğini, buna rağmen ikna edemediğini” ileri sürdü.Arıklı, “Daha verecek neyin kaldı Sayın Akıncı? Hani senin neslinin son denemesi idi. Hani başaramamıştın? Ne oldu da yeni bir şans istiyorsun?” ifadelerini kullandı.