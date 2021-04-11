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YDP'nin kazananı Erhan Arıklı oldu

Yeniden Doğuş Partisi 3.Olağan Kurultayında üyeler Erhan Arıklı ile devam dedi.

11 Nisan 2021 Pazar 00:41
YDP'nin kazananı Erhan Arıklı oldu
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Parti Genel Başkanı Erhan Arıklı, üyelerin yüzde 51.33’ünün oyunu alarak yeniden Genel Başkanlığa seçildi.

Arıklı gergin bir kampanya olduğunu söyleyerek başabaş bir yarış geçtğini söyledi.

Bunda en büyük etkenin hava şartları olduğunu ve katılımın az olduğunu katılımın daha yüksek olduğu takdirde oy oranının da yüksek olabileceğini belirtti.

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Yarından itibaren seçim için hazırlıklara başlayacağını ifade eden Arıklı, YDP'nin seçimlerin en iddialı partisi olacağını kaydetti.

Partide ayrılıklar beklemediğini vurgulayan Arıklı: "Biz kardeşiz. Bizden ayrılık ve bölünme bekleyenler avucunu yalar" dedi.

Arıklı: "Kurultayda büyük bir tecrübe kazandık, bunu seçimlere de inşallah yansıtacağız" dedi.

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Son Güncelleme: 11.04.2021 01:02
Anahtar Kelimeler:
Erhan ArıklıBertan ZaroğluKktcYDPKurultay
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