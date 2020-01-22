YDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Erhan Arıklı

Yeniden Doğuş Partisi’nde (YDP) Parti Meclisi 26 Nisan’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi için Parti Genel Başkanı Erhan Arıklı’yı aday olarak belirledi.

YDP Parti Meclisi bu akşam 19.30’da K.T Sanayi Odası Konferans Salonu’nda gerçekleştirdiği toplantıda Parti MYK’sının 15 Ocak’taki önerisi doğrultusunda Genel Başkan Erhan Arıklı’yı oy birliğiyle Cumhurbaşkanı adayı olarak kabul etti.

BÜYÜKYILMAZ

Parti Genel Sekreteri Turan Büyükyılmaz, gecede yaptığı konuşmada 7 Ekim 2016’da YDP kurulurken bugün geleceği noktayı kimsenin hayal etmediğini, bugün gelinen noktadaysa YDP’nin hedeflerini birer birer gerçekleştirdiğini söyledi.

Büyükyılmaz, her türlü baskıyla YDP’nin Cumhurbaşkanlığına aday çıkarmasının engellenmeye çalışıldığını kaydederek, dış güçlerin de Ortadoğu ve Akdeniz’deki karışlık içerisinde Türrkiye'nin olmadığı bir masa ve TC’nin olmadığı Kıbrıs arzuladığını savundu.

Büyükyılmaz, YDP’nin bunun tam tersini istediğini belirterek “YDP ile Cumhurbaşkanlığı’na gidene kadar devam” ifadelerini kullandı.

ZAROĞLU

YDP Milletvekili Bertan Zaroğlu da konuşmasında YDP’nin kuruluşundan bugüne kadar geçen sürede ülkeye aşık insanların güçlerini birleşmesi ve birlikteliğiyle güçlendiğini ve büyüdüğünü iddia etti.

Bugün önemli bir virajın dönülmek üzere olduğunu kaydeden Zaroğlu, milli bir duruş sergileyerek sağ partilere çağrıda bulunduklarını fakat bu çağrının karşılığını bulamadıklarının altını çizdi.

MYK olarak Genel Başkan Arıklı’nın yanında yürümeyi kararlaştırdıklarını söyleyen Zaroğlu, “Allah’ın izniyle sayın Arıklı’yı Cumhurbaşkanı makamına taşıyacağız; canımızla kanımızla bir mücadele ortaya koyarak bu bayrağı sonsuza kadar dalgalandıracağız” dedi.

ARIKLI

YDP Cumhurbaşkanı Adayı ve Genel Başkanı Erhan Arıklı da bu şerefli ve onurlu görevi kendisine tevdi eden parti yetkili kurullarına teşekkür etti ve emanetin büyük ve kutsal olduğunu belirtti.

Dış güçlerin Akdeniz’de Türkiyesiz bir ortam ve Kıbrıs istediğini savunan Arıklı, KKTC’de de Rum tarafıyla anlaşıp, harita teslim eden, ülke topraklarının %25’ini peşkeş çeken bir kişinin Cumhurbaşkanı yapılmak istendiğini fakat YDP’nin davasının başında bulunarak buna müsaade etmeyeceğini kaydetti.

YDP’nin şehit ve gazilere karşı sorumlu olduğunu belirten Arıklı, bir tarafta ülke sorunlarına sorunlar ekleyerek sonra KKTC’yi ortadan kaldırıp federasyon kurmak isteyen zihniyetle, KKTC’nin şehitlerin emaneti olduğuna inanan, kan döküp can vererek KKTC’nin mücadelesini sahipleneneler arasında bir yarış geçeceğini söyledi.

Arıklı, 26 Nisan ve sonrasındaki günlerde ya Rumlara teslimiyet şartlarını konuşacak bir cumhurbaşkanı ya da iki devletli çözümü ve KKTC’nin tanınmasını savunan bir cumhurbaşkanının seçilmiş olacağını söyleyerek, KKTC’nin Girit gibi kaybedilmesini engelleyecek bir Cumhurbaşkanına ihtiyacı olduğunu ifade etti.

“RUMLARLA ASLA FEDERASYON GÖRÜŞMEM”

Cumhurbaşkanı olması halinde Rumlarla asla federasyon temelinde bir çözümü konuşmayacağını söyleyen Arıklı, kendisinin “federasyon Kıbrıs Türkünün mezarıdır” afişini astığı için tutuklanıp ceza aldığını da hatırlattı ve Kıbrıs’ta bir federasyona inanmadığını yineledi.

“SİZ TEK AYAĞINIZIN ÜZERİNDE Mİ YEMİN EDİYORSUNUZ”

Cumhurbaşkanı’nın seçildikten sonra KKTC’nin yaşatılması, özgürlüğü ve bağımsızlığını koruyacağına dair namusu ve şerefi üzerine yemin ettiğini de hatırlatan Arıklı, önce bunu yapıp ardından KKTC’nin yok edilmesi için federasyon görüşmesi yapanlara “Siz tek ayağınızın üzerinde mi yemin ediyorsunuz?” sorusunu yöneltti.

“İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜMÜ KONUŞURUM”

Arıklı seçimi kazanması halinde Rum tarafıyla iki devletli çözümü konuşacağını, Birleşmiş Milletlerin (BM) 541 ve 550 numaralı “KKTC’yi tanımayınız” diyen tavsiye nitelikli kararlarının hiçbir bağlayıcılığı olmadığını, nitekim bunların Türkiye’ye karşı uygulanamadığını belirtti.

KKTC’nin diğer devletler tarafından tanınmasının ilk önce “Federasyon konuşmayı kesmekten” geçtiğini söyleyen Arıklı, bunun sıkıntılarını kendi yaptığı tüm dış temaslarda birebir yaşayıp tecrübe ettiğini de söyledi.

“BAZI PARTİLER ÖĞRENİLMİŞ ÇARESİZLİK YAŞIYORLAR”

Cumhurbaşkanı adayı çıkan adayların büyük bir kısmının YDP’nin söylediklerini söyleyemeyip, federasyonu tek dünya görüşü olarak benimseyip adeta “öğrenilmiş çaresizliği” yaşadıklarını savunan Arıklı, YDP’ninse “Beceremiyorsan çek git; biz KKTC’nin nasıl tanıtılacağını gösterelim” dediğini vurguladı.

“ARTIK TÜRKİYE DE İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM İSTİYOR”

“Aramızda Rumların haklarını Rumlardan iyi savunan ve Rumların avukatlığına soyunanlar var” diyerek diğer partilere göndermede bulunan Arıklı, “Yıllarımızı masada heba ediyoruz… Şimdi ben de biliyorum ki Türkiye de artık iki devletli bir çözümü ve bunu konuşacak bir cumhurbaşkanı istiyor” şeklinde konuştu.

“EKSİĞİM YOK FAZLAM VAR”

Arıklı, bilgi birikimi, siyasi tecrübesi ve donanımıyla Meclis’teki çoğu milletvekilinden ve adaylardan eksiği olmadığını, fazlası bulunduğunu söyleyerek, önümüzdeki 4-5 gün içerisinde parti manifestosunu da kamuoyuyla paylaşıp, cumhurbaşkanlığı makamına geldikten sonra ne yapacağını halka açıklayacağını da ifade etti. .