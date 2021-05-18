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YDP MYK: Komite kurularak partililer hakkında ‘iddialarda bulunanların’ üyeliği değerlendirilecek

YDP MYK dün akşam toplanarak bir dizi karar üretti. Kararlar arasında YDP Kurultay sürecinde yapılan açıklamaların değerlendirilmesi için bir komite kurulması ve ‘iddia sahiplerinin’ durumunun değerlendirilmesi de bulunuyor.

18 Mayıs 2021 Salı 10:51
YDP MYK: Komite kurularak partililer hakkında ‘iddialarda bulunanların’ üyeliği değerlendirilecek
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Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Merkez Yönetim Kurulu, dün akşam toplanarak önemli kararlar aldı.

Kararlar arasında YDP Kurultay sürecinde yapılan açıklamaların değerlendirilmesi için bir komite kurulması ve ‘iddia sahiplerinin’ durumunun değerlendirilmesi de bulunuyor.

İSTİFALAR TEYİT EDİLDİKTEN SONRA KABUL EDİLECEK

Öte yandan kayıtlı üyelerin üyelikleri güncellenecek ve ‘her türlü istifa’ teyit edildikten sonra ‘derhal’ kabul edilecek.

KARARLAR

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“Buna göre;

1) Partiye kayıtlı toplam 9653 üyenin üyelikleri güncellenecek. Üyelere YDP Üye Kimlik Kartı dağıtılacak.

2)Parti üyeliğinden ister ıslak imza, isterse sosyal medya üzerinden istifa eden kişilerin istifaları teyit edildikten sonra derhâl kabul edilecek.

3)Kurultay süresince ve sonrasında Parti yöneticileri ve üyeleri hakkında yakışıksız iddia ve iftira atan kişilerin ve Parti Tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunarak disiplin suçu işleyen kişilerin durumlarının incelenmesi için 6 kişilik bir komite kurulmasına ve bu komitenin raporları doğrultusunda karar üretilmesine,

4)Partiye yeni üye kazandırmak için Ada çapında yeni bir kampanya başlatılmasına,

5)Parti bünyesinde bir Parti Okulunun açılmasına, isteyen üyelerin, özellikle de Gençlik kolları üyelerinin bu okulda eğitilmelerine karar verildi.”

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Anahtar Kelimeler:
Ydp Myk
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