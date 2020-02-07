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YDP: “Müteahhitler Birliğinin eylemi kabul edilemez”

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Sekreteri Turan Büyükyılmaz, İmar Planı ile ilgili Müteahhitler Birliğinin yaptığı eylemi “kabul edilemez bir eylem” olarak değerlendirdi.

YDP: “Müteahhitler Birliğinin eylemi kabul edilemez”

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Sekreteri Turan Büyükyılmaz, İmar Planı ile ilgili Müteahhitler Birliğinin yaptığı eylemi “kabul edilemez bir eylem” olarak değerlendirdi.

07 Şubat 2020 Cuma 11:07
YDP: “Müteahhitler Birliğinin eylemi kabul edilemez”

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Sekreteri Turan Büyükyılmaz, İmar Planı ile ilgili Müteahhitler Birliğinin yaptığı eylemi “kabul edilemez bir eylem” olarak değerlendirdi.

Büyükyılmaz, “İmar Planını 5 adet inşaat şirketine rant sağlamak için bir araç haline getirmekle” suçladığı İçişleri Bakanı’nın da bu eylemin gizli organizatörü olduğunu iddia ederek, “derhal istifa etmelidir” görüşünü dile getirdi.

Turan Büyükyılmaz yazılı açıklamasında, Müteahhitler Birliğinin, İçişleri Bakanı ile “al gülüm ver gülüm” anlayışı ile hazırladıkları İmar Planının, hükümetin “UBP kanadına ve yargıya toslamasından” son derece rahatsız olduğunu savundu.

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Büyükyılmaz, 2037 yılına kadar bölgede yapılacak bütün konutları rezervlerine alma hakkını kaybedecekleri için telaş içinde olduklarını savunarak, şöyle devam etti:

“Dün Lefkoşa’ya yığılan araçların büyük çoğunluğu imar planının rantını yemeye hazırlanan ve fakat hevesleri kursaklarında kalan bu 5 inşaat şirketi tarafından kiralanmış ve ücretleri bir tamam bu firmalar tarafından ödenmiştir. Hükümet Polis marifeti ile Lefkoşa’ya gelen bu araçların koçanlarını kontrol ettirmeli ve bu rant çevrelerinin pis oyununu açığa çıkarmalıdır.

UBP, ortağı tarafından hazırlanan bu eyleme boyun eğmemeli ve 4’lü koalisyon hükümeti döneminde Çiftçiler Birliğinin eylemi nasıl engellendi ise aynı şekilde bu eylemi de engellemelidir. Böylece Devlet iradesinin üstünde bir iradenin olmadığını ve olamayacağını herkese göstermelidir.”

Son Güncelleme: 07.02.2020 14:24
Anahtar Kelimeler:
Yeniden Doğuş PartisiTuran BüyükyılmazMüteahhitler Birliğiİmar Planı
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