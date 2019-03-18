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YDP, “milli birlik şöleni” düzenledi

YDP, “milli birlik şöleni” düzenledi

18 Mart 2019 Pazartesi 08:21
YDP, “milli birlik şöleni” düzenledi

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) İskele’de “Milli Birlik Şöleni” düzenledi.
YDP’den verilen bilgiye göre, İskele piknik alanında yer alan şölene, YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, YDP Milletvekili Bertan Zaroğlu ile parti yetkilileri de katıldı.
Şölende konuşan organizasyon komite başkanı Turan Büyükyılmaz, şölenin; YDP’nin düzenlediği ilk büyük açık hava etkinliği olduğunu belirterek, şölene katılarak birlik ve beraberliklerini gösteren herkese teşekkür etti.
YDP Lefkoşa Milletvekili Bertan Zaroğlu da, katılan herkese teşekkür ederek, YDP’nin iktidar yürüyüşünü kimsenin engelleyemeyeceğini söyledi.
YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı da, konuşmasında, Yeni Zelanda’daki katliama değinerek katılımcıları şehitlerin ruhuna Fatiha okumaya çağırdı. Arıklı, “Biz Türklüğümüzü reddetsek ve hatta unutsak bile birileri Türklüğümüzü unutmuyor. Bin beş yüz sene öncesinin hesabını dahi soruyorlar. Öyleyse kim olduğumuzu bileceğiz. Misyonumuzun farkında olacağız” ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın nüfus sayısı konusundaki demecine de değinen Arıklı, “Akıncı’nın geçmişte Rum lidere 220 bin kişilik sayı verdiğini” söyleyerek, “bu eksik rakamı neye dayanarak vermişti de şimdi 375 binin hesabını soruyor” şeklinde konuştu.
 

Son Güncelleme: 18.03.2019 11:33
Anahtar Kelimeler:
YDP
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