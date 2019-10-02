YDP milletvekili Zaroğlu, Bakan Baybars’ı eleştirdi

YDP’den yapılan yazılı açıklamaya göre Zaroğlu, partisini bu konuda hamaset yapmakla suçlayan İçişleri Bakanı Baybars’ın bizzat kendisinin hamaset yaptığını iddia etti.
“Sayın Baybars, tüzüğe ilişkin eleştirilerimizi de, komik bulduğunu iddia etmekle, aslında kendi defolarını ortaya çıkartmıştır” ifadelerini kullanan Zaroğlu, söz konusu tüzüğün Baybars tarafından değil, Türkiye karşıtı kişiler tarafından hazırlandığını savundu.
Zaroğlu, ikamet izni almak isteyen veya hak ettiği vatandaşlığı alamayan Türkiye kökenli insanlara, Baybars döneminde zulüm edildiğini de iddia etti.