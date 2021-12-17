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YDP milletvekili aday listesini YSK’ya sundu

17 Aralık 2021 Cuma 16:15
YDP milletvekili aday listesini YSK’ya sundu

ARIKLI: “İNANIYORUM Kİ 23 OCAK TARİHİNDE ZAFER BİZİM OLACAK”

Yeniden Doğuş Partisi (YDP), 23 Ocak’ta yapılacak milletvekilliği erken genel seçimi için milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) sundu.

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, adaylarla birlikte mahkemeler binasına geldi.

YDP’nin 50 kişilik aday listesini YSK yetkililerine, Arıklı ve Genel Sekreter Enver Öztürk sundu.

ARIKLI

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Aday listesinin sunulmasının ardından YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, mahkemeler binası önünde basına açıklamada bulundu.

Arıklı, parti olarak adaylar için başvuruda bulunduklarını belirterek, “Pırıl pırıl davasına inanmış, genç, dinamik 50 adayla yola çıkıyoruz” dedi.

“İnanıyorum ki 23 Ocak tarihinde zafer bizim olacak” temennisinde bulunan Erhan Arıklı, yanlarında olmasını arzu ettikleri bazı arkadaşlarının olmadığını ancak onların yerine gelen kişilerin en az onlar kadar değerli, davasına inanmış, kenetlenmiş olduğunu söyledi.

Kutlu bir yola çıktıklarını dile getiren Arıklı, “Allah bizi mahcup etmesin, Allah bizim yardımcımız olsun” diye konuştu.

Yarın Girne’de adaylarını eğitim kampına alacaklarını açıklayan YDP Genel Başkanı Arıklı, Pazar günü saat 13.00’te Lefkoşa İlçe Başkanlığı’nın düzenleyeceği büyük aday tanıtım şölenleri olacağını da duyurdu.

“Tatlı mücadeleyi 23 Ocak tarihine kadar taşıyacaklarını” ifade eden Erhan Arıklı, diğer partilere de başarılar diledi.

Arıklı, “Kazasız, belasız, sıkıntısız bir demokratik yarış diliyorum” şeklinde konuştu.

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Son Güncelleme: 17.12.2021 17:53
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