YDP: “Maraş açılımının sadece envanter tespitinden ibaret kalmamasını arzu ediyoruz”

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, Maraş açılımının sadece bir envanter tespitinden ibaret kalmamasını, uzamamasını ve bir an evvel ikinci aşamaya geçilmesini arzu ettiklerini kaydetti.

YDP Genel Başkanı Arıklı yaptığı yazılı açıklamada, “Zaten devletin çeşitli kurumlarının elinde olan envanter dökümünün güncellemesinin uzaması halinde, bu meselenin bir seçim yatırımı olduğu ortaya çıkacak” dedi.

Hükümet ile Cumhurbaşkanlığı arasında Maraş açılımı ile ilgili yaşananlara ve Cumhurbaşkanı Akıncı’nın tepkisine değinen Arıklı, “YDP olarak biz devlette uyum istiyor, milli meselelerin iç siyasi polemik konusu yapılmasından rahatsızlık duyuyor ve en önemlisi kurumların yetki tartışmasına girmesini absürt buluyoruz” ifadelerini kullandı.

Arıklı, mesele sadece envanter tespitinden ibaretse, Cumhurbaşkanı’nın bundan rahatsızlık duymaması gerektiğini kaydetti.

Arıklı, Maraş açılımının, bir hükümet kararı şeklinde değil anayasal bir kurum olan Cumhuriyet Güvenlik Kurumunda ele alınması ve kararlaştırılması gereken bir adım olduğunu, hükümet ortaklarının da böylesi önemli konularda karar alırken, alınan kararın altını doldurması ve söylem birliği içinde kamuoyuna açıklama yapması gerektiğini ifade etti.

