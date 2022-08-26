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YDP Lefkoşa İlçe Başkanı Mehmet Ercan, yerel seçimlerde merakla beklenen sorulara açıklık getirdi

26 Ağustos 2022 Cuma 15:55
YDP Lefkoşa İlçe Başkanı Mehmet Ercan, yerel seçimlerde merakla beklenen sorulara açıklık getirdi

Yeniden Doğuş Partisi Lefkoşa İlçe Başkanı Mehmet Ercan yerel seçimlerde izleyecekleri seçeneklerden basetti.

Ercan önlerinde 3 seçenek olduğunu dile getirken 1. Seçeneğin 18 bölgede Başkan adayları ile seçimlere tek başına girmek olduğunu. 2. Seçeneğin ise Demokrat parti ile ortak hareket ederek bazı bölgelerde bizim adayımızı bazı bölgelerde ise Demokrat partinin adaylarını destekleyecek seçeneğin konuşulduğunu vurgularken diğer 3. Seçeneğin ise UBP, DP, YDP'nin her bölge birlikte ortak hareket ederek seçimlere girmek olduğunu düşüncelerin hakim olduğunu vurgular iken, altı ilçede yerel seçimler için istişare toplantısı düzenleyeceklerini ve tabanın fikrini alarak verileri parti meclisinde tartışıp çıkan karara göre hareket edeceklerini dile getirdi.

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