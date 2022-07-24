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YDP Lefkoşa ilçe Başkanı Mehmet Ercan Asgari üçretin belirsizliğinin utanç verici olduğunu söyledi..

24 Temmuz 2022 Pazar 00:35
YDP Lefkoşa ilçe Başkanı Mehmet Ercan Asgari üçretin belirsizliğinin utanç verici olduğunu söyledi..

Ercan, özel sektör çalışanlarına üvey evlat muamelesi uygulanmasına göz yumulmaktan vazgeçilmesi gerektiğini dile getirirken, Asgari ücret saptama komisyonu adı altında özel sektör çalışanlarını ezme politikasından biran önce vaz geçilip, kamu çalışanı ile özel sektör çalışanlarını eşitleyecek yapıya ivedilikle geçilmesi gerektiğini söyledi.

İşverenleri incitmemek için şirin görünmeyemi çalışıldığını sordu.

Ercan şöyle devam etti!

Bizler seçmenimize ve halkımıza karşı sorumluluk taşıyoruz. Seçim zamanı oy ala bilmek için askeri üçretliye her türlü vaatlerle oyunu almaya çalışıp, adaletli artışa gelince sütten çıkmış ak kaşık gibi kenara çekilip mazeretler üretmek yerine, çözüm odaklı içraatlar yapılmalı.

Özel sektör çalışanlarının kaderini asgari üçret saptama komisyonundan kurtarıp, kamu çalışanına uygulanan hayat pahalılığı standardına getirilmesini, Özel sektör çalışanlarının maaşı en az, kamu çalışanı maaşıyla eşitlenmesini söylerken En az %56.76 hayat pahalılığı artışının özel sektör çalışanlarınada uygulanmalıdır.

Çalışanların kaderini birilerinin iki dudağına bırakmak yerine, sosyal devlet olmak için adımlar atılmasını Sosyal devlet anlayışı laflarla sözlerle değil içraatlarla olunması gerektiğini vurguladı.

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