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YDP Kurultayında sosyal mesafe hiç edildi

Yeniden Doğuş Partisi’nde Genel Başkan ve yetkili kurulların seçimi için genel kurul heyecanı yaşanıyor. 8 bin 300 kayıtlı üye de 4 bin 500’ünün oy kullanması bekleniyor.

10 Nisan 2021 Cumartesi 13:20
YDP Kurultayında sosyal mesafe hiç edildi
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YDP’nin kurultayında salon içerisinde coronaya karşı her türlü tedbir alınırken salon dışında ise insanlar çadırlar altında ağız ağıza..

Kurultaydan sorumlu isim Turan Büyükyılmaz, oy kullanma işlemlerinin saat 20.00’ye kadar devam edeceğini ancak bir yığılma olması durumunda 21.15’e kadar oy verme işleminin sürebileceğini kaydetti.

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Salon içerisinde corona virüs salgınına yönelik tedbirlerin üst düzeyde aldığı görüldü. Salona 10’arlı gruplar halinde giriliyor. Salona görevliler haricinde kimse girmiyor. Ancak salondaki tedbirleri salon dışında görebilmek mümkün değil.

Hem Erhan Arıklı’nın hem de Bertan Zaroğlu’nun salon dışında taraftarlarının bulunduğu tadırlar var. Ancak havanın yağışlı olmasından dolayı bir çok insan sosyal mesafe kurallarını gözetmeden yağmurdan korunabilmek adına çadırların altına sığınınca pandemi döneminde hiç de görmek istemediğimiz manzaralar ortaya çıkmış oldu.

YÜZLERCE İNSAN İÇ İÇE KURULTAYDA OY KULLANMAYI BEKLİYOR

Adayların Atatürk Spor Salonuna gelişlerinde de kalabalık bir şekilde giriş yaptıkları görüldü ve bu da pandemi kurallarına uyan bir yaklaşım olmadı.

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Anahtar Kelimeler:
KktcYDPKurultay
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