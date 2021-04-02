YDP kurultayı 10 Nisan’a alındı

YDP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamada, Lefkoşa Atatürk Spor salonunda yapılacak YDP kurultayında Genel Başkanlık için mevcut Genel Başkan Erhan Arıklı ile Milletvekili Bertan Zaroğlu’nun yarışacağı hatırlatıldı.