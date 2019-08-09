YDP Kurban bayramı süresince halkla buluşacak

Yeniden Doğuş Partisi, Kurban Bayramı boyunca tüm İlçelerde halkla buluşacak.
Bayramın üçüncü günü ise, saat 15.00’de Gazimağusa İlçe Başkanlığında, 19.30’da da İskele İlçe Başkanlığında halkla bayramlaşma olacak.
Son Güncelleme: 09.08.2019 14:42
Yeniden Doğuş Partisi, Kurban Bayramı boyunca tüm İlçelerde halkla buluşacak.
Yeniden Doğuş Partisi, Kurban Bayramı boyunca tüm İlçelerde halkla buluşacak.
Bayramın üçüncü günü ise, saat 15.00’de Gazimağusa İlçe Başkanlığında, 19.30’da da İskele İlçe Başkanlığında halkla bayramlaşma olacak.