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YDP köy gezilerine devam ediyor

Yeniden Doğuş Partisi, Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi köy gezilerine devam ediyor. 

YDP köy gezilerine devam ediyor

Yeniden Doğuş Partisi, Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi köy gezilerine devam ediyor. 

08 Mart 2020 Pazar 12:30
YDP köy gezilerine devam ediyor
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YDP’den verilen bilgiye göre, Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Erhan Arıklı ve beraberindeki YDP heyeti Yeniboğaziçi’ni ziyaret etti.
Arıklı, Yeniboğaziçi’nde yaptığı konuşmada, “zamanı geçmiş” ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni “geriye götüren” siyaset anlayışının değişme zamanının artık geldiğini söyledi. 
Yeniden Doğuş Partisi olarak  sahip oldukları projelerle ve iradelerini ortaya koyarak gereken değişikliği yapacaklarını ifade eden Arıklı, hak, hukuk ve adaletten uzak, adam kayırma ve partizanlığı yok edecek, beyin göçünü önleyecek  projeleri ile ülkeyi güzel günlere taşıyacaklarını kaydetti. 
Arıklı, bu işe ilk olarak saraydan başlayacaklarını ifade ederek, devletin işlevselliğini yitirdiğini ve vatandaşların da devlete olan güveninin giderek azaldığını ileri sürdü. 

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Arıklı, Cumhurbaşkanlığı seçimleri hakkında ise şunları söyledi: 
"Kıbrıs Türk Halkı bir karar verecek ya 50 sene daha federasyon denilen bir hayalin peşinde koşmaya devam edecek, ya da Anavatan Türkiye ile birlikte bu yolu yürüyecek olan bir Cumhurbaşkanını seçecektir. 
Türkiye Cumhuriyeti, bir 50 yıl daha kaybetme lüksümüzün olmadığını, artık iki devletli bir çözümün konuşulması gerektiğini söylüyor. Oysa ki sayın Akıncı ve benim karşımdaki diğer adaylar federasyon da konuşuruz iki devletli çözümü de konuşuruz diyorlar... Akıncı ve Erhürmanı anlıyorum. Ama Tatar ve Özersay'ı anlamakta güçlük çekiyorum. Sayın Tatar ve Özersay şunu anlamıyor; bir taraftan federasyon konuşurken diğer taraftan iki devletli bir çözüm konuşamazsınız. Bu federasyon masalını biran evvel noktalayarak, iki devletli çözüm  istediğimizi dünyaya duyurmamız gerekiyor. Ancak bu işlemler gerçekleştikten sonra diğer devletlerden tanınma talebinde bulunabiliriz." 
Arıklı “kaderinize sahip çıkacaksınız, ya örs olacaksınız ya çekiç arada dövülen demir olmayacaksınız” dedi. 
Arıklı ve beraberindeki heyet soruları yanıtlamasının ardından Kaplıca’ya geçip Karadeniz 61 Spor Kulübünün düzenlediği geceye katıldı.
 

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Son Güncelleme: 08.03.2020 16:17
Anahtar Kelimeler:
Ydp Köy Gezileri
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