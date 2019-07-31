YDP: “Karpaz halkının çığlığını duyun”

YDP Genel Sekreteri Turan Büyükyılmaz, İskele İlçesi Karpaz bölgesinin;“devletin unuttuğu ve siyasilerin sadece seçimden seçime hatırladığı bir yer” olduğunu savunarak, “Lefkoşa, Karpaz halkının çığlığını duymalıdır” dedi.
Büyükyılmaz, “Ne acıdır ki, Karpaz'dakiözgür eşeklerin hak ve hürriyetleri, bölge insanının hak ve hürriyetinden daha önemli hale gelmiş veya getirilmiştir” iddiasında bulunarak, “Bugün yapılacak yürüyüş, bölge insanının çığlığını Lefkoşa’ya duyurma yürüyüşüdür. YDP olarak yürüyüşe tam destek veriyor, bu güzel eylemi düzenleyenleri kutluyoruz” dedi.