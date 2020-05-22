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YDP ilçelerde bayramlaşma yapacak

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) bayramın ikinci günü ilçelerde bayramlaşma yapacak.

22 Mayıs 2020 Cuma 12:31
YDP ilçelerde bayramlaşma yapacak
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Yeniden Doğuş Partisi (YDP) bayramın ikinci günü ilçelerde bayramlaşma yapacak.
YDP Genel Sekreteri Turan Büyükyılmaz tarafından yapılan açıklamaya göre, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak yapılacak bayramlaşma için ilçe başkanlarına gereken uyarılar yapıldı. 
Buna göre, bayramlaşmaya katılan herkes maskeli olacak ve sosyal mesafe korunacak. İlçelerde hijyen malzemeleri bulundurulacak.

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Genel Başkan ve beraberindeki heyet,  bayramlaşmaya bayramın ikinci günü olan Pazartesi Lefke’den başlayacak. Buna göre 11.00’de Lefke’de; 11.45’te Güzelyurt’ta; 13.00’te Girne’de; 14.30’da Lefkoşa’da; 17.00’de Gazimağusa’da ve 18.30’da İskele’de bayramlaşma yapılacak. 
Büyükyılmaz açıklamasında bayramlaşmaya katılacak herkesten belirtilen kurallara uygun davranmasını rica etti.
 

Son Güncelleme: 22.05.2020 12:33
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