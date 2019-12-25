banner313
banner329
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
113329
ALTIN
285.869
DOLAR
5.9358
STERLİN
7.6758
EURO
6.5872
Gazimağusa'da ev yangını
GAZİMAĞUSA'DA EV YANGINI
Ev fareleri tutuklandı
EV FARELERİ TUTUKLANDI
Ani ölüm: 56 yaşında hayatını kaybetti
ANİ ÖLÜM
Hava durumu
HAVA DURUMU

YDP, hükümeti ve Ulaştırma Bakanı'nı eleştirdi, istifaya çağırdı

YDP Genel Sekreteri Turan Büyükyılmaz, Lefkoşa Gazimağusa yolunda ve özellikle Ulukışla-Turunçlu yol kavşağında üst üste meydana gelen kazalara ve can kayıplarına rağmen hükümetin “önlem almamasının” kabul edilebilir olmadığını belirtti. 

YDP, hükümeti ve Ulaştırma Bakanı'nı eleştirdi, istifaya çağırdı

YDP Genel Sekreteri Turan Büyükyılmaz, Lefkoşa Gazimağusa yolunda ve özellikle Ulukışla-Turunçlu yol kavşağında üst üste meydana gelen kazalara ve can kayıplarına rağmen hükümetin “önlem almamasının” kabul edilebilir olmadığını belirtti. 

25 Aralık 2019 Çarşamba 15:46
YDP, hükümeti ve Ulaştırma Bakanı'nı eleştirdi, istifaya çağırdı

Yazılı açıklama yapan Büyükyılmaz, “Yolda yapılan incelemede teknik bir sorunun olmadığı ve yolun 120 km hıza uygun olduğu teknik heyetler tarafından ortaya konulmuşken, ortadaki tek sorun bariyer eksikliği iken, Ulaştırma Bakanının hala daha yerinde kalması siyasi bir ayıptır. O yoldaki orta refüj ve bariyerlerin bugün alelacele yapılıyor olması giden canları geri getirmeyecektir.” ifadelerini kullandı. 
Büyükyılmaz, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanını eleştirerek, istifaya çağırdı. 

banner317

 

Son Güncelleme: 25.12.2019 19:02
Anahtar Kelimeler:
YDPHükümetUlaştırma Bakanı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“Benim Gözümden Lefke” fotoğraf yarışmasının ödül töreni ve sergi açılışı yapıldı
“Benim Gözümden Lefke” fotoğraf yarışmasının ödül töreni ve sergi açılışı yapıldı
Ubp Milletvekili Altuğra, Av Ve Avla İlgili Yaban Hayatını Düzenleme (değişiklik) Yasa Tasarısı’nı Değerlendirdi
Ubp Milletvekili Altuğra, Av Ve Avla İlgili Yaban Hayatını Düzenleme (değişiklik) Yasa Tasarısı’nı Değerlendirdi
Bbp Genel Başkanı Destici:
Bbp Genel Başkanı Destici: "doğu Akdeniz'deki Adımlar Bazı Ülkeleri Rahatsız Etti"
Başbakan Tatar: “Kendimde Cumhurbaşkanlığı yapabilecek özellikleri görüyorum"
Başbakan Tatar: “Kendimde Cumhurbaşkanlığı yapabilecek özellikleri görüyorum"
Akile Ruh Ekizoğlu, “iki parça“ isimli şiir kitabını tanıttı
Akile Ruh Ekizoğlu, “iki parça“ isimli şiir kitabını tanıttı
Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı personeli şehitlikleri ziyaret etti
Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı personeli şehitlikleri ziyaret etti
DAÜ’lü öğrenciler sorunlarını dile getirdi
DAÜ’lü öğrenciler sorunlarını dile getirdi
BRTK 56 yaşında
BRTK 56 yaşında
GAÜ basketbol takımı finalde
GAÜ basketbol takımı finalde
Kasım ayı büyükbaş hayvan düşük tazminatları ödendi
Kasım ayı büyükbaş hayvan düşük tazminatları ödendi

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim