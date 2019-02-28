YDP Hocalı katliamının soykırım olarak tanımlanması için Meclise karar önerisi sunacağını açıkladı

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Yönlüer, Hocalı katliamının soykırım olarak tanımlanması için Meclise karar önerisi sunacaklarını duyurdu.



Ahmet Yönlüer, 1992’de Ermeniler tarafından Azerbaycan’ın Hocalı kentine düzenlenen saldırıda, 106’sı kadın, 83 ü çocuk olmak üzere toplamda 613 sivilin öldürüldüğünü, olayı soykırım olarak tanımlayan ülkelerin arasında KKTC’nin olmamasının üzücü olduğunu kaydetti.



Yönlüer, “Yeniden Doğuş Partisi, ilk fırsatta bu katliamın soykırım olarak tanınması için Meclise bir karar tasarısı sunacaktır” dedi.



5 YERLEŞİM YERİNDE MEVLİT OKUTULACAK



Ahmet Yönlüer, yarın, Lefkoşa’da Ebubekir Camii, Gazimağusa’da Fazıl Osman Paşa Camii, Girne’de Nurettin Ersin Paşa Camii, İskele Merkez Camii ve Güzelyurt Fatih Camiinde mevlit okutulacağını ve Kur’an-ı Kerim tilavet edileceğini de belirtti.



