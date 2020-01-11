YDP Heyeti UBP’yi ziyaret etti

Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı ziyarette yaptığı konuşmada, 1 yıl önce kendi adaylarıyla seçime girme kararı aldıklarını açıkladıklarını ancak sağdaki bölünmüşlüğü göz önünde bulundurarak bir çatı adayı ortaya çıkarma çağrısı yaptıklarını anımsattı.

Bu çağrılarını somut hale getirmek amacıyla UBP’yi ziyaret etme ihtiyacı hissettiklerini kaydeden Arıklı, bu ilk ziyaretin ardından gerekmesi durumunda DP ve HP’ye de gideceklerini söyledi.

UBP’nin milletvekili sayısı ve oy oranı ile sağın amiral gemisi konumunda olduğunu kaydeden Arıklı, bu mutabakat projesinin önemli olduğunu ifade etti.

Arıklı, Başbakan Ersin Tatar’ın dün İstanbul’da cepleri dolu yeni mesajlarla geldiğini ve bu mesajları ilk ağızdan dinleyeceklerini belirtti.



Başbakan Ersin Tatar da siyasi sürecin gerekliliği olarak bu tür görüşmelerin önemli olduğunu belirterek, görüş alışverişi için zamanlamanın doğru olduğunu söyledi.Tatar, “Önümüzde 3 aylık bir süre var. Çeşitli gelişmeler olabilir. Sağda birliktelik bizim de gönlümüzden geçen“ dedi.