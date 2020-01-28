YDP her ilçede seçim komitesi oluşturdu

YDP’den yapılan yazılı açıklamada, dört ilçenin ardından dün akşam Güzelyurt ve Lefke’de gerçekleştirdiği genişletilmiş ilçe toplantılarında, her ilçede 50 kişi olmak üzere toplam 300 kişiden oluşan seçim komitelerinin belirlendiği kaydedildi.

YDP Genel Sekreteri Turan Büyükyılmaz, konuyla ilgili açıklamasında, YDP’nin Cumhurbaşkanlığı seçimleri için diğer partilerden ve adaylardan farklı bir strateji belirlediğini ve seçim kampanyasını “yüz yüze propaganda” metoduyla yapacaklarını ifade etti.

Ekonomik olarak gazete, TV ve bilbordlara reklam verecek ve büyük mitingler düzenleyecek güçleri olmadığını söyleyen Büyükyılmaz, dezavantaj gibi görünen bu durumu avantaja çevirmek için yüz yüze çalışma yöntemini kullanacaklarını ve bunun çok daha fazla getirisinin olacağını söyledi.

Büyükyılmaz, “Tabanımızı bir gönül seferberliğine davet ettik ve gönüllü çalışacak isimlerden oluşan bir ekip kurduk. Komitelerdeki arkadaşlarımız her gün en az bir nokta ziyareti yapacak. Böylece seçimlere kadar sıkmadığımız el kalmayacak” ifadelerini kullandı.

Turan Büyükyılmaz, seçim manifestosu çalışmalarının son aşamaya geldiğini ve genel başkanın yurt dışı ziyaretinden sonra düzenlenecek bir basın toplantısıyla kamuoyuna açıklanacağını belirtti.



