Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Girne İlçe Teşkilatı ve Kadın Kolları Lapta Huzurevi’ni ziyaret etti.



YDP’den verilen bilgiye göre, YDP Girne İlçe Başkanı Zeki Yılmaz ziyarette yaptığı konuşmada, yaşlılara sahip çıkmanın devletin görevi olduğu kadar bu konuda herkese görev düştüğünü ifade etti.



Genel Sekreter Turan Büyükyılmaz ise, Lapta’daki huzurevinin henüz bitirilememesini eleştirdi ve yaşlıları en iyi şartlarda yaşatmanın devletin görevi olduğunu söyledi.Büyükyılmaz, “Yeni huzurevi yapıldığında buradaki şartlar daha da iyileşecek. YDP iktidarında ilk el atacağımız sorunlardan biri de budur" dedi.



YDP Kadın Kolları Başkanı Nurcan Çiftçi ise, yaşlılara sunulan şartlar bir devletin ve halkın gelişmişliğinin ve sosyal adalet anlayışının göstergesi olduğunu söyledi.

