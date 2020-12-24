YDP Genel Sekreteri Zaroğlu Arter’i ziyaret etti

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Sekreteri Bertan Zaroğlu, YDP Gazimağusa İlçe Başkanı Servet Karabacak ile birlikte, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’i ziyaret etti.

Gazimağusa Belediyesinden yapılan açıklamaya göre Belediye Başkanı İsmail Arter ziyarette yaptığı konuşmada, YDP Milletvekili ve Genel Sekreter Bertan Zaroğlu ve Gazimağusa İlçe Başkanı Servet Karabacak’ın ziyaretinden dolayı memnun olduğunu belirterek, merkezi yönetimlerin yerel yönetimlerle sürekli istişare içinde çalışmasının çok önemli olduğunu söyledi.

YDP’ye yerel yönetimlerdeki sıkıntıları her fırsatta aktardıklarını, hem ülke gündeminde olan konular hem bölgeyle ilgili konuları devamlı mütalaa ettiklerini ifade eden Başkan Arter, son bir haftada tekrar gündeme gelen pandemi konusuyla ilgili hassasiyetle alınacak tedbirleri İlçe Emniyet Kurulu ve Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu kararlarını takip ederek sürdüreceklerini ifade etti.

Başkan Arter, alınması gereken tedbirler arasında olan maske, mesafe ve hijyen konularını insanları sürekli uyararak gündemde tutmak gerektiğini, bu zor günlerin bir an önce geçmesi gerektiğini ifade etti.

Arter, Maraş konusunun Gazimağusa için önemli bir konu olduğunu, açılımla ilgili son durumu ve Gazimağusa’nın diğer bölgelerindeki çalışmaları Milletvekili Bertan Zaroğlu’na aktararak onun da görüşlerini alacaklarını, merkezi idarede olan ekiplerden de yardım beklediklerini söyledi.