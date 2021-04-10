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YDP Genel Başkanını bugün seçiyor

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) 3. Olağan Kurultayı, Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda toplandı. Kurultayda genel başkanlık için, Erhan Arıklı ile Bertan Zaroğlu yarışacak. 

10 Nisan 2021 Cumartesi 11:00
YDP Genel Başkanını bugün seçiyor
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Covid-19 salgını önlemleri çerçevesinde gerçekleştirilecek YDP Olağan Kurultayında Divan Başkanlığı görevini üstelenen Turan Büyükyılmaz, basına yaptığı açıklamada, bugün YDP’nin 8 bin 131 üyesi ile birlikte genel başkanını seçeceğini kaydetti. 
Büyükyılmaz, YDP’nin ilk kez çoklu adayla seçime gittiğini, bugün genel başkan yanında parti meclisi, kadın kolları, gençlik kolları, disiplin ve denetleme kurullarının seçileceğini ifade ederek, 10.00 – 20.00 saatleri arasında oy kullanma işleminin yapılacağını ancak üyelerin gelmesi devam ederse bu sürenin uzayabileceğini anlattı. 
Covid-19 tedbirleri ve Seçim ve Halk Oylaması Yasası kuralları içinde oy kullanma işleminin yapılacağını, girenle çıkanın bir biriyle temas etmeyeceğini, çok kolay bir oy kullanma sistemi kurduklarını ifade eden Büyükyılmaz, başkanın bu akşam 00.30 gibi belli olacağını düşündüğünü ancak diğer kurulların oy sayımının uzun süreceğini kaydetti.  

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YDP Divan Başkanı Turan Büyükyılmaz, bugün burada iki adayın kucaklaşacağını, kardeşçe el ele kırgınlık olmadan yarın sabahtan itibaren kim seçilirse seçilsin partiyi ileriye taşıyacaklarını söyledi. 
Kazanan kim olursa olsun kimsenin partiden kopacağına inanmayacağını ve zaten buna izin vermeyeceklerini ifade eden Büyükyılmaz, erken seçime de değinerek, kurultayın YDP’yi erken genel seçime çok iyi hazırladığını kaydetti. 

 

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Son Güncelleme: 10.04.2021 11:05
Anahtar Kelimeler:
Bertan ZaroğluErhan ArıklıKktcKurultayYDP
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