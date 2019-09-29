YDP Genel Başkanı’ndan Yükseköğretim Eleştirisi

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, Türkiye’de ve KKTC’de sürekli yeni üniversiteler açıldığını kaydederek, “Her ilde her ilçede üniversite adını verdiğimiz yüksek lise vasıflı okullar açıyor, buralarda çocuklarımızın 4-5 yılını heba ediyoruz” dedi.
YDP’den verilen bilgiye göre, Arıklı, Besni Eğitim Bayramı nedeniyle Adıyaman'da düzenlenen etkinliklere katıldı ve konuşma yaptı.
Dünyanın ilk 500 üniversitesi içinde Türk ve İslam dünyasından bir tane bile üniversite olmadığını söyleyen Arıklı, “Bizim üniversitelerimiz 10 yıl sonra ortadan kalkacak meslekler için öğrenci yetiştirmeye devam ediyor” eleştirisinde bulundu.
Arıklı, amacın meslek sahibi, araştırmacı nesiller değil, diplomalı işsizler yaratmak olduğunu savundu.
Genel Başkan Arıklı ve beraberindeki heyet, bugün Adana üzerinden yurda dönüyor.