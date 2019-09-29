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YDP Genel Başkanı’ndan Yükseköğretim Eleştirisi

ARIKLI: “HER İLDE, HER İLÇEDE ÜNİVERSİTE ADINI VERDİĞİMİZ YÜKSEK LİSE VASIFLI OKULLAR AÇIYOR, BURALARDA ÇOCUKLARIMIZIN 4-5 YILINI HEBA EDİYORUZ”

YDP Genel Başkanı’ndan Yükseköğretim Eleştirisi

ARIKLI: “HER İLDE, HER İLÇEDE ÜNİVERSİTE ADINI VERDİĞİMİZ YÜKSEK LİSE VASIFLI OKULLAR AÇIYOR, BURALARDA ÇOCUKLARIMIZIN 4-5 YILINI HEBA EDİYORUZ”

29 Eylül 2019 Pazar 11:39
YDP Genel Başkanı’ndan Yükseköğretim Eleştirisi

 Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, Türkiye’de ve KKTC’de sürekli yeni üniversiteler açıldığını kaydederek, “Her ilde her ilçede üniversite adını verdiğimiz yüksek lise vasıflı okullar açıyor, buralarda çocuklarımızın 4-5 yılını heba ediyoruz” dedi.
YDP’den verilen bilgiye göre, Arıklı, Besni Eğitim Bayramı nedeniyle Adıyaman'da düzenlenen etkinliklere katıldı ve konuşma yaptı.
Dünyanın ilk 500 üniversitesi içinde Türk ve İslam dünyasından bir tane bile üniversite olmadığını söyleyen Arıklı, “Bizim üniversitelerimiz 10 yıl sonra ortadan kalkacak meslekler için öğrenci yetiştirmeye devam ediyor” eleştirisinde bulundu.
Arıklı, amacın meslek sahibi, araştırmacı nesiller değil, diplomalı işsizler yaratmak olduğunu savundu.

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YDP Genel Başkanı Arıklı, “Türk ve İslam dünyası yaklaşık bin yıldır ilim ve teknolojide batının gerisinde. Bunun en büyük sebebi felsefe ve mantık derslerinin medrese ve okullardan dışlanması. Düşünce olmayan yerde araştırma ve üretim yoktur. Bu yüzden daha uzun yıllar batının taklitçisi ve tüketicisi olmaya devam edeceğiz" dedi.
Genel Başkan Arıklı ve beraberindeki heyet, bugün Adana üzerinden yurda dönüyor. 

 

Son Güncelleme: 29.09.2019 14:54
Anahtar Kelimeler:
KktcYDPArıklı
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