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YDP Genel Başkanı Arıklı partinin ikinci tur tutumunun Çarşamba günü belirleneceğini söyledi

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Erhan Arıklı, Partinin ikinci turdaki tutumunun da Çarşamba günü belirleneceğini söyledi.

11 Ekim 2020 Pazar 22:19
YDP Genel Başkanı Arıklı partinin ikinci tur tutumunun Çarşamba günü belirleneceğini söyledi
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Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Erhan Arıklı, Partinin ikinci turdaki tutumunun da Çarşamba günü belirleneceğini söyledi.

Seçim sonuçlarını YDP’de yaptığı açıklamada değerlendiren Arıklı, pandemi gölgesinde ve seçmenin yüzde 45’inin sandığa gitmediği ilginç bir seçim yaşandığını ifade ederek, “Beklediğimiz oyu alamadığımız da bir gerçek” dedi.

YDP’nin oy oranının yüzde 15 olduğunu ancak bu seçimlerde yüzde altı civarında oy aldıklarını kaydeden Arıklı, kendisinin 28 gün, seçim komite başkanının 21 gün karantinada kalması, Parti Genel Sekreterinin halen daha sahaya inememesinin seçim atmosferinden ciddi şekilde kopmalara neden olduğunu belirtti.

Arıklı, “Birileri meydanı boş bulmuş ve bizim harmanı ciddi şekilde sürmüşler. Gerek dışardan yapılan etkilerle gerekse burada yapılan çalışmalarla YDP tabanı bu kamplaşma esnasında ciddi şekilde bir yerlere kanalize edildi” dedi.

Pandemi nedeniyle karantinada bulunan 3 bin 600 kişinin bin 800’ünün YDP üyesi olduğunu savunan Arıklı, seçimlerde YDP’nin oyunun düşük olmasının bir diğer nedeninin de Türkiye’den gelen seçmenlerin karantinada olup oyunu kullanamaması olduğunu ileri sürdü.

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Karantinada bulunan kesimin 2 bin ile 2 bin 500 arasındaki kesiminin YDP seçmeni olduğunu savunan Arıklı, “Dolayısıyla YDP tabanının ciddi bir oranına oy kullandırılmadığı ve üzerinde çeşitli oyunların oynandığı bir seçim bu” iddiasında bulundu. Arıklı, karantinadaki üyelerinin de ikinci turda oyunu kullanabileceğinden YDP’nin ikinci turda belirleyici faktör olacağını iddia etti.

Karantina olayları nedeniyle etkili bir seçim kampanyası yürütemediklerini, Parti’de cumhurbaşkanlığı seçimlerinden çekilmenin dahi görüşüldüğünü belirten Arıklı, “YDP’nin tabanı kırsalda yaşayan bir taban, kırsaldaki kesim sosyal medyayı fazla kullanmaz, erken yatıp televizyon izlemez, gazeteler pek gitmez,  dolayısıyla bu insanlara pek ulaşamadık” dedi. Arıklı, Partinin seçimlerden çekilmesinin, farklı spekülasyonlara neden olacağından dolayı doğru bir seçenek olmayacağı kararı alındığını söyledi.

Erhan Arıklı konuşmasında, çözüm planının referanduma sunulduğu 2004’ten sonra ilk kez bu denli “halkın kamplaştırıldığını”, “ikiye bölündüğünü” iddia etti.

Yarın Parti Merkez Yönetim Kurulunun toplanacağını belirten Arıklı, “Benim istifam dahi her türlü alternatifler yarın değerlendirilecek, arkasına Çarşamba günü parti meclisi toplanacak ve ikici tur için gerekli kararı üreteceğiz” dedi.

Arıkı, konuyla ilgili bir soru üzerine MYK’den çıkacak olan karara bağlı olarak istifasını verebileceğini ancak şu anda bu yönde bir istekte bulunmadığını kaydetti.

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Son Güncelleme: 11.10.2020 22:33
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