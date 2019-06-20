YDP Gençlik Kolları Çanakkale gezisi düzenledi

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Gençlik Kollarından 45 kişilik bir grup, 18-21 Haziran tarihleri arasında Çanakkale turuna katıldı.

YDP’den verilen bilgiye göre, Gençlik Kolları Başkanı Ufuk Özel’in kafile başkanlığı yaptığı gezi programında duygulu anlar yaşandı.

Gençlik kolları Başkanı Ufuk Özel gezide yaptığı açıklamada şunları söyledi:



“Amacımız gençlerimize Çanakkale ruhunu yeniden yaşatmak. Ecdadımızın hangi şartlarda Anavatanımızı savunduklarını gençliğimize anlatmak için buralardayız. Bunu yerinde görmelerini sağlamış olduk. Önümüzdeki hafta da partimizden 45 kişilik genç bir kız grubumuz buraya gelecek. Partimiz kıt imkânları ile bizi buraya gönderdi. Parti yetkililerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.Gezi programı ile ilgili konuşan YDP Genel Sekreteri Turan Büyükyılmaz da “Gençlerimizin manevi duygularla donanmasını oldukça önemseyen bir siyasi partiyiz. Milli ruhtan yoksun bir gençliğin ne kendine ne ailesine ne içinde yaşadığı topluma ne de ülkesine bir faydasının olacağına inanmıyoruz. Daha önce gençlerimizi Erenköye gönderdik. Mücahitlerimizin orada nasıl bir destan yazdığını onlara anlattık. Şimdi de Çanakkaleye gönderiyoruz. Gençlerimizin içinde yaşadıkları ülkenin kıymetini bilmelerini istiyoruz. Bu topraklar bize birileri tarafından ikram edilmedi. Yaşadığımız toprağın bedelini kanları ile ödeyen insanlara vefa borcumuz var. Erenköy ve Çanakkale ruhuna her zamankinden fazla ihtiyacımız var. Bu gezilerimiz devam edecek” ifadelerini kullandı.Çanakkale’yi ziyaret eden kafilenin bu akşam ülkeye döneceği bildirildi.