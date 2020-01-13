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YDP Gazimağusa’da şölen düzenledi

Yeniden Doğuş Partisi (YDP), Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi “son nabız yoklama çalışması” için Gazimağusa’da şölen düzenledi.

YDP Gazimağusa’da şölen düzenledi

Yeniden Doğuş Partisi (YDP), Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi “son nabız yoklama çalışması” için Gazimağusa’da şölen düzenledi.

13 Ocak 2020 Pazartesi 17:05
YDP Gazimağusa’da şölen düzenledi

YDP’den verilen bilgiye göre, YDP Gazimağusa İlçe Başkanlığının düzenlediği şölende konuşan YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, “çatı aday” çalışmalarının artık bittiğini, bundan sonraki aşamada YDP’nin kendi adayını belirlemek üzere yetkili kurullarını toplantıya çağıracağını açıkladı.

Arıklı, Parti Meclisinin “kendi adayı ile seçime girme” yönünde aldığı karara rağmen iyi niyetle “çatı aday” oluşturabilmek için uzun süreden beri çaba harcadıklarını ancak gelinen noktada Halkın Partisi’nin kendi adayını açıkladığını, Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) de kendi adayını belirlemek üzere 18 Ocak’ta Parti Meclisini toplayacağını kaydetti.

Arıklı, şöyle devam etti:

“Bu gelişmelerden sonra ‘çatı adayı’  formülü suya düşmüştür. YDP olarak önümüzdeki hafta yetkili kurullarımızı toplayacağız ve kendi adayımızı ilan edeceğiz.

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Herkes benim aday olup olmayacağımı merak ediyor. Ben kendi başıma adaylığımı ilan edip partime emri vaki yapmam. Ama parti yetkili kurulları bana ‘aday ol’ diye emrederse, bana da ‘baş üstüne’ demek düşer. Partimin emrini bekliyorum.

Ben 1988’de o zamanki YDP’ye üye olarak politikaya adım attım. O zamandan beri aktif politikanın içindeyim. Denktaş’ın yanında yetiştim. Azerbaycan ve Kırgızisistan’da devletimi temsil ettim. Önemli şeyler başardım. Benim diğer adaylardan eksiğim yok, bilakis fazlalığım var. Partim beni aday gösterirse en iyi sonucu birlikte alacağız.”

YDP Genel Sekreteri Turan Büyükyılmaz da, “çatı aday” konusunda iyi niyetli çalışmalarının havada kaldığını, artık daha fazla vakit kaybetme lükslerinin olmadığını söyledi ve “YDP bu ülkede muhtarlıktan Cumhurbaşkanlığına kadar bütün münhal makamlara taliptir. İyi niyetimizi zaaf olarak görenler, YDP’nin gerçek gücünü görerek parmaklarını ısıracaklardır” diye konuştu.

YDP Genel Başkan Yardımcısı ve Lefkoşa Milletvekili Bertan Zaroğlu da, “YDP bu cenahın son sığınağıdır. Meşaleyi Cumhurbaşkanlığı makamına taşımak bizim görevimizdir. Çarıklarımızı giyerek sokağa ineceğiz. Meşaleyi hedefe taşımak boynumuzun borcudur. Bizim iyi niyetli çalışmalarımızı elinin tersi ile itenlere hodri meydan diyoruz. Bu partiyi sokakta bulmadık. Bu parti bizim namusumuz, onurumuzdur. Bu partiyi hedefe ulaştırmak ise görevimizdir” ifadelerini kullandı.

YDP Gazimağusa İlçe Başkanı Mehdi Uysal ise, YDP’nin üye sayısı ile sağın en büyük ikinci partisi olduğunu savunarak, “Gazimağusa bizden sorulur. Partililerimiz bu meseleyi onur meselesi olarak ele alıyor. Onurumuza uygun hareket edeceğiz” dedi.

Son Güncelleme: 13.01.2020 20:24
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