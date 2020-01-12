YDP: Emanetine sahip çıkacağız

YDP: EMANETİNE SAHİP ÇIKACAĞIZ

Yeniden Doğuş Partisi (YDP), Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın ölüm yıldönümü nedeniyle mesaj yayınladı.

Mesajda, "Yaşamını Kıbrıs Türk Halkının haklı davasına ve Türk Milletine hizmet etmeye adamış büyük insan ve devlet adamı Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ı vefatının

8.yıldönümünü büyük bir özlem, saygı ve rahmetle anıyoruz. adece Kıbrıs Türk halkının değil Türk Ulusu'nun yetiştirdiği en kıymetli önderlerden biri olduğu hiç tartışmasız milletimizce kabul edilmiştir. Liderimiz Dr. Fazıl Küçük’ün devrettiği bayrağı hep ileri taşımış ve KKTC devleti ile taçlandırmıştır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti var oldukça O da sonsuza dek var olacaktır. Kendisinden öğrendiğimiz mukavemetçi ruhla, yaşadığımız toprakları koruyarak ülkemizi daha ileriye taşımaya azimli ve kararlıyız. Hedeflerimizi büyük tutarak, ufkumuz geniş, yüzümüzde geleceğe dönük olacaktır" denildi.

YDP'nin mesajı, "Kıbrıs Türk Milli Mücadelemizin tüm kahramanlarını saygıyla anıyor, Allah’tan rahmet diliyoruz. Ruhları şad olsun!” ifadesiyle son buldu.